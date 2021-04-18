18 апреля в США отмечают День отправки голых фото. Подозреваем, что ты тоже этим хотя бы раз в своей жизни занимался. Поэтому почему бы не попробовать сделать это сейчас? А мы поделимся несколькими советами, которые позволят сделать крутое фото, какое понравится твоей девушке.

И хотя мы не живем в Соединенных Штатах, нам никто не мешает устраивать нечто подобное. Если ты не знаешь, отправка голых фото может быть отличной прелюдией. А также позволит придать вашим отношениям определенной пикантности. Поэтому возьми на вооружение наши советы.

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1. Убери комнату и найди крутой фон

Если ты хочешь делать селфи перед зеркалом, то нужно позаботиться о том, чтобы оно было чистым. А еще следует продумать фон. Девушка не должна наслаждаться залежами грязных носков, которые "ютятся" себе тихонько под кроватью. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, – убрать зону, которая попадет в кадр.



Сначала убери комнату, а потом делай фото / Фото Unsplash

2. Получай удовольствие

Как бы это странно не звучало, но тебе нужно откровенно кайфовать от процесса. Это позволит сделать максимально искреннее и крутое фото, которое понравится ей. Можешь, например, попробовать повторить позицию своего любимого киногероя. Не лишней будет улыбка.

3. Выбери правильный ракурс

Не нужно фотографировать свои гениталии со слишком близкого расстояния. Также следует понимать, что в некоторых случаях ракурс может сделать твоё мужское достоинство визуально значительно меньшим, а порой – "подарить" несколько лишних сантиметров. Не забывай также о животе. Втяни его наконец и напряги то, что мы называем прессом.



Правильно подобранный ракурс – половина задачи / Фото Unsplash

4. Выбери сексуальную одежду

Иногда совсем не обязательно фотографироваться обнаженным. Можно, к примеру, одеть базовую белую футболку. И больше ничего. Если ты хочешь немного подразнить свою избранницу, то можешь одеть нижнее белье и сделать фото, когда твой член будет максимально эрегированным.

5. Убедись, что выбрал того адресата

Если у тебя десятки различных чатов, то нужно дважды, а то и трижды проверить, туда ты посылаешь свое голое фото. Помни, что скриншоты не горят. Поэтому позаботься о том, чтобы твои откровенные фотографии, например, не "прилетели" боссу или родителям. Согласись, это явно не то, что они хотели бы получить от тебя.



Убедись, что ты выбрал правильного адресата / Фото Unsplash

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