Иногда для занятия сексом совсем не обязательно раздеваться. Особенно это актуально в тех ситуациях, когда страсть берет верх, а времени на весь процесс не так уж и много. К твоему вниманию 3 секс-позы, которые идеально подойдут для занятия любовью в одежде.

Заниматься сексом в одежде – так же соблазнительно, как и без нее. Главное – выбрать подходящий момент, чтобы наряд был не прикрытием тела, а своеобразной достопримечательностью. А с помощью этих позиций секс в одежде принесет вам обоим еще больше удовольствия.

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Вы можете использовать одежду для тактильной игры. Например, поглаживай ее соски через футболку или бюстгальтер. Можешь попробовать сначала сделать кунилингус сквозь трусики. А также не снимать с нее джинсы полностью, войдя сзади. Все это позволяет по-новому взглянуть и почувствовать привычные позиции для занятия любовью.

1. Одетый кунилингус

Сделай оральный секс более интересным. Для этого, например, не снимай с нее нижнее белье. Начни с поцелуев ее бедер, живота. Пройди языком по гениталиям, прикрытым трусиками. А потом потяни резинку зубами, сняв их немного. Можешь также целовать ее сквозь нижнее белье, ласкать губами и языком. А уже потом переходить к полноценному кунилингусу, сбросив с нее лишнее.



Иногда для кунилингуса вовсе не обязательно снимать с нее трусики / LUCYMACARONI

2. Всадница в юбке

Ты точно видел не одну секс-сцену в фильмах, где девушке достаточно задрать юбку, чтобы заняться любовью. Так почему бы не попробовать воспроизвести что-то подобное в реальной жизни? Вы можете, например, усовершенствовать позицию всадница. Главное – выбрать удобную юбку, которую можно будет поднять для занятия сексом.



Всадница в юбке позволит почувствовать себя героями кино / Фото LUCYMACARONI

3. Doggy-style в штанах

Если вы спешите куда-то вдвоем, но вдруг на вас напал порыв страсти, – это позиция, что надо. В ней тебе нужно спустить джинсы со своей партнерши ниже ягодиц. То же нужно сделать и со своими штанами. Будь максимально осторожным, чтобы ширинка не контактировала ни с твоими, ни с гениталиями партнерши. Заниматься сексом в джинсах мы рекомендуем стоя. Твоя возлюбленная может, например, опереться о стол, чтобы не потерять равновесие. Твоя же задача – войти в нее сзади, даря максимум удовольствия.



Эта позиция подойдет, когда у вас мало времени на секс / Фото LUCYMACARONI

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