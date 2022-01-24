Работа над телом мечты требует последовательности и разнообразия. Итак, если ты понимаешь, что вышел на плато – пора вносить определенные коррективы. К примеру, использовать упражнения, которые раньше не были в твоем арсенале. Возьми на вооружение комплекс для работы над спиной от профессионального фитнес-тренера Владимира Андреишина. Гарантируем, тебе понравится!
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Не устаем напоминать о том, что перед выполнением каких-либо упражнений нужно как следует разогреть свое тело. Это позволит не только ускорить рост мышц, но и избежать возможного травматизма. Так что не ленись.
Как накачать рельефную спину – комплекс упражнений
1. Подтягивание на турнике
- Задача: выполнить концентрированно 4 подхода по 10 подтягиваний.
2. Тяга штанги по пояс
- Задача: сделай 4 подхода по 12 контролируемых повторений.
3. Вертикальная тяга одной руки
- Задача: выполнить 4 подхода по 12 повторений на каждую руку.
4. Вертикальная тяга в наклоне узким хватом
- Задача: необходимо совершить 4 подхода по 15 повторений.
5. Тяга нижнего блока с горбатой спиной
- Задача: стоит попытаться совершить 4 подхода по 15 повторений в каждом.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Фитнес-тренер рекомендует между подходами отдыхать по 60 секунд. Такой подход позволит тебе выжать максимум из каждого упражнения.
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Мы же добавим, что такой комплекс упражнений может быть как суперсетом, так и дополнением к твоей тренировочной рутине. Здесь уж сам смотри, сколько у тебя есть времени и сил для тренировки.
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Текст публикации Владимира Андреишина
ТРЕНИРОВКА СПИНЫ
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Листай вбок и смотри целую тренировку:
1. Подтягивание на турнике 4 по 10 концентрировано
2. Тяга штанги по пояс 4 по 12
3. Вертикальная тяга одной рукой 4 по 12 на каждую руку
4. Вертикальная тяга в наклоне узким хватом 4 по 15
5. Тяга нижнего блока с горбатой спиной 4 по 15
Отдых между подходами 60 секунд.