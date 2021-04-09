Секс – одно из самых приятных занятий. Но нет предела совершенству. В этот раз мы попробуем разобраться, как улучшить свою интимную жизнь. И тут на помощь нам придет правило 6 минут. Узнай, что нужно сделать, чтобы твоя партнерша получила еще большее удовольствия.

Мы не устаем напоминать тебе о том, что в интимной жизни никогда не стоит останавливаться на достигнутом. Нужно прокачивать свои умения, изучать предпочтения партнерши, а также понимать собственное тело. Это позволит получить еще больше удовольствия от этого приятного процесса. А еще можно использовать определенные хитрости. Об одной из них мы расскажем далее.

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Исследование , проведенное в Канаде, показало, что как "ласковое поведение перед сексом" (например, поцелуи, объятия или прелюдия), так и дальнейшая забота после секса, которая длится более 6 минут, могут заставить участников чувствовать себя "очень сексуально удовлетворенными".

Результаты показали, что 71% женщин, у которых было от 6 до 10 минут ласкового поведения после секса, оценили свой последний половой акт как очень приятный. По сравнению, 44% выразили ту же мысль, но в них такие ласки продолжались от 0 до 5 минут. Неудивительно, что ученые назвали это явление "правилом 6 минут".



Удели хотя бы 6 минут прелюдии, чтобы партнерша получила больше удовольствия / Фото Pixabay

Автор исследования Робин Мильхаузен, профессор сексуальности в Университете Гвельфа, объясняет , что гетеросексуальные отношения слишком сосредоточены на проникновении во влагалище. Она отмечает, что мы забываем о возможностях, которые дает нам сближения после секса.

"Мы уязвимы, чувствуем себя расслабленными, связанными одним с другом. Поэтому это идеальное время для близости, которая может привести к большему сексуальному удовлетворению", – отмечает она.

Учитывая то, что женщине – если верить статистике – нужно от 10 до 15 минут для достижения оргазма, тебе следует поработать над ее разогревом. Воспользуйся правилом 6 минут, чтобы подарить ей как можно больше удовольствия. А мы то знаем, если удовлетворена женщина в постели – удовлетворен и мужчина!