Как показывает практика, суббота – день уборки. Но задумывался ты над тем, что можно совместить необходимое с полезным? Например, превратить обычную уборку дома в настоящую тренировку. Мы знаем, как с помощью наведения порядка дома можно сжечь калории. Лови крутой комплекс упражнений!

Уборка может не только подарить чистоту и порядок твоему дому. Ты еще можешь сжечь достаточно калорий. Мы же расскажем, что для этого нужно и как это работает. Гарантируем, что ты по-новому взглянешь на привычную уборку.

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Как сжечь калории во время уборки?

Конечно же, ты знаешь, что каждое наше действие, включая дыхание, сжигает определенное количество калорий. И его можно увеличить, если добавить немного нагрузок. Когда же говорится об уборке дома, то всего 30 минут вместе с правильными движениями могут сжечь столько же калорий, сколько традиционная тренировка в зале. Как? Мы расскажем дальше.



Уборка в доме может сжечь немало калорий / Фото Bigstock

Комплекс упражнений во время уборки

Пылесос или мытья шваброй

Ты сжигаешь 4 калории в минуту.

Как сжечь больше калорий: делай полный выпад каждый раз, когда двигаешь пылесос, веник или швабру вперед. Затем вернись в исходное положение. И так по кругу, пока не закончишь уборку.

Какие мышцы прокачиваются: основные мышцы нижней части тела и мышцы живота для равновесия.

Очистка поверхностей

В этом случае ты также сжигаешь по 4 калории в минуту.

Как сжечь больше калорий: если поверхности, которые тебе нужно очистить, над головой – поднимайся и опускайся на носках, чтобы работали икры. Если поверхности на уровне живота, то во время их уборки стой на одной ноге. Кроме того, выполняй круговые движения руками, чтобы усложнить задачу.

Какие мышцы прокачиваются: икроножные мышцы и голени, центральные мышцы кора, ягодичные мышцы и бицепсы.



Очистка поверхностей позволяет укрепить центральные мышцы кора / Фото Shutterstock

Вытирание пыли с пола

С помощью этой физической активности ты тоже сжигаешь по 4 калории в минуту.

Как сжечь больше калорий: можешь ходить по квартире на корточках или передвигаться на четырех. Представь, что ты выполняешь йогу в позиции кошки или коровы. Вытягивай одну руку, чтобы очистить поверхность, а также вытягивай противоположную ногу. Чередуй движения в процессе.

Какие мышцы прокачиваются: ягодичные мышцы, мышцы живота и нижней части тела, а также мышцы спины и живота.

Подъем по лестнице

Такая физическая активность способна сжигать до 6 калорий в минуту.

Как сжечь больше калорий: можешь развешивать выстиранную одежду или подниматься по лестнице с ведром с водой. Если у тебя квартира, то пора наконец помыть лестничную клетку на своем этаже. Старайся подниматься каждой ступенькой с определенным усилием.

Какие мышцы прокачиваются: с корзиной ты будешь развивать силу верхней части тела и плеч. Сам подъем по лестнице обрабатывает подколенные сухожилия и ягодичные мышцы.

Замена постельного белья

Ты не поверишь, но это занятие способно сжечь 2 калории в минуту.

Как сжечь больше калорий: сделай выпад в сторону, заправляя простыни с каждой стороны кровати. Разложи подушки и положи покрывало в сбалансированной позе йоги Воина.

Какие мышцы прокачиваются: большая часть мышц нижней части тела. Поза воина помогает укрепить ноги, спину и живот.



Замена постельного белья позволяет прокачать мышцы нижней части тела / Фото Unsplash

Сколько калорий ты сожжешь в целом?

Если процесс уборки занимает около часа, то человек весом около 70 килограммов может сжечь до 200 калорий. Добавление всевозможных вариаций и положений к каждому виду деятельности увеличивает это число. А еще ты можешь укрепить мышцы, наводя порядок в собственном доме.

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