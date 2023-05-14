Здесь тебе и скованность бедер, и напряженные подколенные сухожилия, и даже боль в спине. Но этого можно попробовать избежать! Стоит только добавить упражнения на растяжку в свои тренировки. На самом деле ты можешь стать гибким в любом возрасте, хотя чем позже, тем это, конечно, сложнее.

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Что важно – гибкость зависит от последовательности. Что бы ты ни выбрал – йогу, танцы, активные упражнения на гибкость – это следует делать регулярно. Буквально каждый день. И тогда ты качественно почувствуешь разницу.

Почему мы становимся негибкими с возрастом

Наше тело постепенно претерпевает ряд физиологических изменений, которые со временем могут привести к снижению гибкости. Вот основные причины утраты гибкости и диапазона движений у людей за 30 лет.

Снижение эластичности соединительной ткани – коллагеновые волокна становятся более жесткими.

– коллагеновые волокна становятся более жесткими. Потеря мышечной массы, что может привести к ослаблению мышц.

что может привести к ослаблению мышц. Хрящи у наших суставах со временем изнашиваются, что может вызвать скованность.

со временем изнашиваются, что может вызвать скованность. Сидячий образ жизни, недостаточная активность и плохая осанка.

образ жизни, недостаточная активность и плохая осанка. Неврологические изменения – связь между мозгом и мышцами может стать менее эффективной у пожилых.



Гибкость после 30 слабеет, но этого можно попытаться избежать / Фото fxquadro@freepik

Как стать более гибким после 30 лет

Никогда не поздно начать работать над восстановлением гибкости. Вот несколько советов, которые помогут начать.

Практикуй йогу. Это отличный способ улучшить гибкость. Асаны (упражнения или позы) обычно предполагают удержание растяжек в течение определенного времени, что может помочь удлинить и растянуть твои мышцы. А со временем это поможет улучшить диапазон движений и гибкость.

Это отличный способ улучшить гибкость. Асаны (упражнения или позы) обычно предполагают удержание растяжек в течение определенного времени, что может помочь удлинить и растянуть твои мышцы. А со временем это поможет улучшить диапазон движений и гибкость. Всегда будь гидратированным. Обезвоживание может вызвать скованность мышц и судороги, что может снизить гибкость. Убеди, что пьешь достаточно воды в течение дня, чтобы оставаться гидратированными.

Обезвоживание может вызвать скованность мышц и судороги, что может снизить гибкость. Убеди, что пьешь достаточно воды в течение дня, чтобы оставаться гидратированными. Питайся сбалансированно. Речь идет о значительном количестве фруктов в рационе, овощах, цельном зерне и нежирном белке, что поможет сохранить мышцы здоровыми и гибкими. В частности, используй продукты с высоким содержанием антиоксидантов, такие как ягоды и листовая зелень. Они могут быть полезны для поддержания гибкости мышц.

Речь идет о значительном количестве фруктов в рационе, овощах, цельном зерне и нежирном белке, что поможет сохранить мышцы здоровыми и гибкими. В частности, используй продукты с высоким содержанием антиоксидантов, такие как ягоды и листовая зелень. Они могут быть полезны для поддержания гибкости мышц. Ограничивай потребление обработанных продуктов. В частности – с высоким содержанием сахара и нездоровых жиров, которые могут способствовать воспалениям в организме, снижающим гибкость. Лучше сосредоточиться на цельных и богатых питательными веществами продуктах.

В частности – с высоким содержанием сахара и нездоровых жиров, которые могут способствовать воспалениям в организме, снижающим гибкость. Лучше сосредоточиться на цельных и богатых питательными веществами продуктах. Посещай массаж. Именно массаж может помочь улучшить приток крови к мышцам, что повышает гибкость и уменьшает скованность.



Последовательные усилия и простые ежедневные упражнения – ключ к восстановлению гибкости / Фото fxquadro@freepik

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