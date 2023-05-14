Здесь тебе и скованность бедер, и напряженные подколенные сухожилия, и даже боль в спине. Но этого можно попробовать избежать! Стоит только добавить упражнения на растяжку в свои тренировки. На самом деле ты можешь стать гибким в любом возрасте, хотя чем позже, тем это, конечно, сложнее.
Также интересно Украинская миксология: какая она по вкусу и почему ею увлекается весь мир
Что важно – гибкость зависит от последовательности. Что бы ты ни выбрал – йогу, танцы, активные упражнения на гибкость – это следует делать регулярно. Буквально каждый день. И тогда ты качественно почувствуешь разницу.
Почему мы становимся негибкими с возрастом
Наше тело постепенно претерпевает ряд физиологических изменений, которые со временем могут привести к снижению гибкости. Вот основные причины утраты гибкости и диапазона движений у людей за 30 лет.
- Снижение эластичности соединительной ткани – коллагеновые волокна становятся более жесткими.
- Потеря мышечной массы, что может привести к ослаблению мышц.
- Хрящи у наших суставах со временем изнашиваются, что может вызвать скованность.
- Сидячий образ жизни, недостаточная активность и плохая осанка.
- Неврологические изменения – связь между мозгом и мышцами может стать менее эффективной у пожилых.
Гибкость после 30 слабеет, но этого можно попытаться избежать / Фото fxquadro@freepik
Как стать более гибким после 30 лет
Никогда не поздно начать работать над восстановлением гибкости. Вот несколько советов, которые помогут начать.
- Практикуй йогу. Это отличный способ улучшить гибкость. Асаны (упражнения или позы) обычно предполагают удержание растяжек в течение определенного времени, что может помочь удлинить и растянуть твои мышцы. А со временем это поможет улучшить диапазон движений и гибкость.
- Всегда будь гидратированным. Обезвоживание может вызвать скованность мышц и судороги, что может снизить гибкость. Убеди, что пьешь достаточно воды в течение дня, чтобы оставаться гидратированными.
- Питайся сбалансированно. Речь идет о значительном количестве фруктов в рационе, овощах, цельном зерне и нежирном белке, что поможет сохранить мышцы здоровыми и гибкими. В частности, используй продукты с высоким содержанием антиоксидантов, такие как ягоды и листовая зелень. Они могут быть полезны для поддержания гибкости мышц.
- Ограничивай потребление обработанных продуктов. В частности – с высоким содержанием сахара и нездоровых жиров, которые могут способствовать воспалениям в организме, снижающим гибкость. Лучше сосредоточиться на цельных и богатых питательными веществами продуктах.
- Посещай массаж. Именно массаж может помочь улучшить приток крови к мышцам, что повышает гибкость и уменьшает скованность.
Последовательные усилия и простые ежедневные упражнения – ключ к восстановлению гибкости / Фото fxquadro@freepik