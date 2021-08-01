А вот заглядываем в историю олимпиад, и неожиданно видим, что как-то да касается. Самое мощное спортивное зрелище на планете, оказывается, может удивлять не только достижениями.

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Одиночное синхронное плавание

Синхронное плавание – это танцы в воде. Не все понимают, почему это спорт, но оно все же им является. И по содержанию понятия "синхронность" ясно, что кто-то с кем-то должен показывать движения в унисон.

Увы, "олимпийские боги" как-то ввели в соревнования удивительную вещь – одиночное (или сольное ) синхронное плавание. И не один раз, а трижды – в 1984, 1988 и 1992 годах.



Синхронное соло – парадоксальный спорт / Фото Pixabay

Стрельба в живых голубей

А вот это звучит жутко изначально. На Олимпийских играх 1900 года в Париже единственный раз в истории этих соревнований живых существ убивали преднамеренно.

Спортсмены стреляли в голубей , а побеждал тот, кто убил птиц больше и не пропустил двух подряд. Выиграл золотую медаль бельгиец Леон де Лунден, проиграли – не менее 300 голубей.



И как это могло им в голову прийти? Да дело в том, что тогда это было нормой / Фото Pinterest

Прыжки в воду на расстояние

Веселая забава – это факт. Но и перебрасывание фрисби также забавляет, однако оно не является олимпийским видом спорта. Однако на играх 1904 года в Сент-Луисе соревнователи попрыгивали в бассейн, чтобы узнать вот что:

А насколько далеко они могут проваляться по инерции под водой без движений (иначе это уже было бы плавание), пока та не вытолкнет их на поверхность.



Этот человек боролся в спорте, где из движений только и надо было что прыгнуть / Фото Pinterest

Не знаю, будет ли эта информация тебе интересна, но вот: соревновались тогда 5 мужчин из США, а выиграл некий господин Уильям Дикки, продрейфовавший под водой 62,5 фута (чуть меньше 19 метров ).