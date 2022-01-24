Не стал исключением ее последний пост. На нем Кристину Агилеру можно увидеть практически в образе Евы. На фотографиях, которые звезда выложила на своей странице, она позирует топлес. Из одежды на ней разве что черные стринги, которые не сразу можно разглядеть. И это хорошо, ведь у подписчиков появился простор для фантазии.
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Сами же кадры сделаны в красных тонах и несколько размыты. Заметим, что в последнее время певица любит такой формат фотографии. И это не удивительно, они ведь более ламповые и усиливают эффект обнажения. Поэтому мы прекрасно понимаем, почему подписчики звезды буквально засыпали ее публикацию лайками и комментариями. Традиционно лови лучшие из них:
- "Ты очень и очень сексуальная, Кристина";
- "Такая горячая";
- "Какое безупречное тело";
- "Я влюблен в тебя по самые уши";
- "Жаркая краля";
- "Кристина Агилера – очаровательная женщина";
- "Роковая женщина";
- "Я в восторге от тебя";
- "Тобою можно любоваться целую вечность";
- "Моя потрясающая королева".
Горячие фото Агилеры взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Агилеры
Горячие фото Агилеры взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Агилеры
Горячие фото Агилеры взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Агилеры
Горячие фото Агилеры взбудоражили сеть / Фото с инстаграма Агилеры
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Кристина Агилера вызывает неподдельный восторг. Неудивительно, что с каждым днем армия ее поклонников только растет. Тебя же мы буквально призываем подписаться на певицу. Это позволит тебе одним из первых любоваться горячими фото, которые она регулярно выкладывает в сети.