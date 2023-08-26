Хотя все отношения уникальны, есть некоторые факторы, которые могут заставить любого, независимо от его личности, чувствовать тревогу. Итак, пора обратить внимание на эти триггеры, которые могут вызвать тревогу в отношениях.

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1. Неуверенность в будущем

Неопределенность относительно того, куда двигаются отношения, является одним из наиболее распространенных источников тревоги. Эта неуверенность может возникать по разным причинам, в частности отсутствию понимания, действительно ли твоя партнерша хочет и желает долгосрочных обязательств. Могут возникать сомнения в вашей совместимости или мысли или внешние обстоятельства, такие как далекое расстояние, профессиональный выбор или проблемы дома.

Например, два человека, встречающиеся более года, не обсуждали будущие цели, стремления или то, как они планируют строить свою совместную жизнь в изменяющихся обстоятельствах. Когда один человек хочет успокоиться, а другой каждый раз уклоняется от вопроса, неопределенность может вызывать тревогу.



Неуверенность в будущем может вызвать тревогу / Фото Cookie_studio

2. Проблемы общения

Эффективное общение формирует фундамент и мост в любых здоровых отношениях. Недоразумение может усиливаться, когда общение не удается, что приводит к раздражению, тревоге и беспокойству.

Отсутствие общения после недоразумения свидетельствует о нежелании выражать свои эмоции или потребности или эффективно разрешать конфликты.

Например, когда пара часто спорит и вместо того, чтобы разрешить конфликты посредством общения, один замыкается в себе и уклоняется от разговора о проблеме. Это может вызвать стресс и беспокойство другого человека.

3. Вопросы доверия

Доверие также является основой крепких отношений, и когда оно нарушается, может возникнуть тревога. Проблемы с доверием является результатом прошлых измен, подозрений или иногда неуверенности. Обычно они проявляются как ревность, потребность в успокоении или беспокойстве.

Хотя текущий партнер может не быть причиной этих проблем, как пара, оба обязаны бороться с ними, чтобы предотвратить любые будущие конфликты.



Отсутствие доверия также может вызвать тревогу / Фото Stefa Merpik

Например, один человек в отношениях мог иметь травматический прошлый опыт, связанный с сексуальными отношениями, и теперь оба должны бороться с этим в собственном темпе. Но важно бороться с проблемами, чтобы иметь здоровые отношения.

4. Баланс между независимостью и единством

Найти правильный баланс между индивидуальностью и единством отношений может быть сложно. Когда один партнер чувствует подавление потребности другого в постоянном внимании, а другой чувствует разочарование из-за того, что они не проводят время вместе, это может привести к тревоге и разочарованию.

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Например, язык любви одного человека может быть физическим прикосновением и приятным времяпрепровождением, а другой может развлекаться. И когда эти конфликты возникают и люди не могут удовлетворить свои потребности, это может стать стрессом. Таким образом, важно иметь пространство для обоих, чтобы проявить свои желания и поддерживать мирные отношения.