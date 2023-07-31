Дэн Витмер, одна из половинок ютьюб-канала Jump Rope Dudes, поставил себе вызов в начале лета. На это он пошел после того, как расслабился в тренировках во время отпуска.

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Он хотел совершить 100 000 прыжков со скакалкой в течение одного месяца и посмотреть, как это повлияет на его физическую форму и физическую подготовку. Теперь в новом видео он делится тем, чему научился за эти 30 дней.

100 тысяч повторений за 30 дней

Витмер разбил свою цель на 3500 – 4000 прыжков в день. То есть на 40 – 45-минутные высокоинтенсивные тренировки со скакалкой.

Внимание! Перед тем как бросать любой вызов подобного характера, необходимо проконсультироваться с врачом. Он, с учетом всех противопоказаний, поможет тебе избежать негативных последствий для своего здоровья.

Это звучит легко, но когда вы начинаете это делать, понимаете, насколько это сложно. Даже 4000 прыжков в день, я думал, что это не так уж много... но когда вы делаете это и делаете правильно, это действительно сложнее, чем я думал. И не просто уложиться в 40-45-минутную тренировку, а делать это каждый день,

– подчеркнул он.

Аспект выработки привычки оказался одним из самых удивительных преимуществ этого вызова, отмечает он.

По его словам, самое интересное в этом процессе то, что когда он выработал привычку делать это постоянно, когда преодолел отметку в 50 000 прыжков, это действительно стало легко. Витмер предполагает, что его тело больше привыкло к таким прыжкам, а также это стало частью его рутины.

Дэн Витмер выполнил 100 тысяч прыжков со скакалкой в месяц: смотри видео

"Иногда дело не в том, чтобы получить мотивацию для двух- или трехчасовой тренировки, а в том, чтобы делать что-то в течение пяти минут каждый день, и сам факт, что вы это делаете, поможет вам создать привычку, а когда вы создадите привычку, будет очень легко продолжать и увеличивать количество занятий", – добавил он.

Также Витмер, который бегает, занимается серфингом и играет в баскетбол, был рад результатам новой привычки. Благодаря ей у него улучшилась работа сердечно-сосудистой системы. А еще этот вызов помог ему в других дисциплинах.

Наверное, крутым результатом этого испытания стало повышение моей выносливости, скорости и выносливости. Я заметил, что моя способность бегать быстрее и дольше резко возросла... С точки зрения производительности, это действительно впечатляет... Я почувствовал, что становлюсь лучшим спортсменом, и именно здесь я вижу, что сила скакалки действительно эффективна

– подчеркнул он.

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Если отвлечься от прыжков со скакалкой, то пример нашего героя демонстрирует одну важную вещь. Речь идет об уделении внимания физической активности на ежедневной основе. Пусть это будут не 40-45-минутные тренировки. Но они однозначно принесут пользу и позволят достичь желаемых результатов в работе над телом своей мечты. Помни, что следует идти малыми, но уверенными шагами вперед.