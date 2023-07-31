Дэн Витмер, одна из половинок ютьюб-канала Jump Rope Dudes, поставил себе вызов в начале лета. На это он пошел после того, как расслабился в тренировках во время отпуска.
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Он хотел совершить 100 000 прыжков со скакалкой в течение одного месяца и посмотреть, как это повлияет на его физическую форму и физическую подготовку. Теперь в новом видео он делится тем, чему научился за эти 30 дней.
100 тысяч повторений за 30 дней
Витмер разбил свою цель на 3500 – 4000 прыжков в день. То есть на 40 – 45-минутные высокоинтенсивные тренировки со скакалкой.
Это звучит легко, но когда вы начинаете это делать, понимаете, насколько это сложно. Даже 4000 прыжков в день, я думал, что это не так уж много... но когда вы делаете это и делаете правильно, это действительно сложнее, чем я думал. И не просто уложиться в 40-45-минутную тренировку, а делать это каждый день,
– подчеркнул он.
Аспект выработки привычки оказался одним из самых удивительных преимуществ этого вызова, отмечает он.
По его словам, самое интересное в этом процессе то, что когда он выработал привычку делать это постоянно, когда преодолел отметку в 50 000 прыжков, это действительно стало легко. Витмер предполагает, что его тело больше привыкло к таким прыжкам, а также это стало частью его рутины.
Дэн Витмер выполнил 100 тысяч прыжков со скакалкой в месяц: смотри видео
"Иногда дело не в том, чтобы получить мотивацию для двух- или трехчасовой тренировки, а в том, чтобы делать что-то в течение пяти минут каждый день, и сам факт, что вы это делаете, поможет вам создать привычку, а когда вы создадите привычку, будет очень легко продолжать и увеличивать количество занятий", – добавил он.
Также Витмер, который бегает, занимается серфингом и играет в баскетбол, был рад результатам новой привычки. Благодаря ей у него улучшилась работа сердечно-сосудистой системы. А еще этот вызов помог ему в других дисциплинах.
Наверное, крутым результатом этого испытания стало повышение моей выносливости, скорости и выносливости. Я заметил, что моя способность бегать быстрее и дольше резко возросла... С точки зрения производительности, это действительно впечатляет... Я почувствовал, что становлюсь лучшим спортсменом, и именно здесь я вижу, что сила скакалки действительно эффективна
– подчеркнул он.
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Если отвлечься от прыжков со скакалкой, то пример нашего героя демонстрирует одну важную вещь. Речь идет об уделении внимания физической активности на ежедневной основе. Пусть это будут не 40-45-минутные тренировки. Но они однозначно принесут пользу и позволят достичь желаемых результатов в работе над телом своей мечты. Помни, что следует идти малыми, но уверенными шагами вперед.