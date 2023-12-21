А для того чтобы у вас были хорошие отношения и чтобы ты мог расти на работе, иметь больше возможностей или иметь больше шансов услышать "да", когда ты просишь о повышении или отпуске. И это то, что говорят эксперты.

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Нравиться начальнику – это преимущество, это уменьшает вероятность попадания в токсичные ситуации и может помочь тебе узнать больше и быть услышанным, когда ты предлагаешь что-то, имеешь сомнения или проблемы. Но ты также должен помнить, что твое будущее может быть в его руках и именно он принимает решения, которые могут изменить твою рабочую жизнь, к лучшему или к худшему.

Согласно статье Стивена Г. Рогельберга, Лианы Кример и Сидней Мередит в издании Harvard Business Review, именно поэтому важно задавать вопросы и убеждаться, что они верны, чтобы ты мог работать лучше, прояснить ситуацию и получить то, что тебе нужно.

Никто не в состоянии читать мысли и, как говорится, если ты не говоришь, Бог – в нашем случае твой босс – не будет слушать, поэтому ты должен поднять руку и отважиться спросить. Но вопросы, которые ты задаешь, должны быть качественными вопросами.

По мнению экспертов Гарвардского университета, задавать вопросы важно, потому что в большинстве случаев именно боссы контролируют встречи, и если ты не спросишь их прямо, чего ты хочешь, ты можешь оказаться ответов, которых ищешь, и без информации, необходимой для развития, роста или доказательство своей ценности.



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Но ты не должен спрашивать их в безумной манере, ты должен спрашивать их разумно и со стратегией, начиная с некоторых ключевых вопросов.

Можете ли вы дать мне несколько идей или предложений по поводу того, как успешно справиться с этим вопросом/проблемой/вызовом?

Что вы думаете о моей идее или предложении и как, по вашему мнению, его можно улучшить?

На каких приоритетах мне следует сосредоточиться?

Или я на правильном пути к достижению целей и задач, над чем мне нужно еще поработать?

Есть ли что-нибудь важное, что мне нужно знать об этом проекте, чтобы развивать его дальше?

Как то, что я сейчас делаю, связано с нашими целями?

Что мне нужно сделать, чтобы подготовить себя к новым возможностям?

Что, по-вашему мнению, мне нужно усовершенствовать, чтобы лучше отвечать целям и иметь возможность развиваться?

Какие, по-вашему мнению, мои важнейшие сильные стороны?

Что, по-вашему мнению, может быть хорошей возможностью/позицией для меня и что я могу сделать, чтобы ее получить?

Конечно, ты можешь чуть-чуть поиграть с этими вопросами и изменить их, чтобы они лучше отвечали тому, что ты ищешь, и твоей ситуации, но идея заключается в том, что ты можешь получить хорошую обратную связь и объединить усилия со своим руководителем. Это позволит вам вдвоем найти лучшие решения и варианты, а также показать ему/ей, что ты заинтересован в совершенствовании и росте, даже если это не происходит в этот момент.

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Речь идет о том, чтобы восстановить контроль над рассказом и разговором, чтобы не остаться без важных вопросов или избежать проблем из-за отсутствия коммуникации или ясности. И, согласно Гарварду, лучший вариант – задавать эти вопросы во время личных встреч, чтобы все было более личным.