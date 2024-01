Очень часто на церемониях награждения победители утверждают, что они не ожидали победы, несмотря на то, что у них была готовая речь и четко намеченный путь на сцену у их головах. Кажется, это не касается Райана Гослинга на нынешней церемонии награждения Critics Choice Awards, состоявшейся в воскресенье 14 января.

Забавная реакция Гослинга

Во время шоу в Barker Hangar в Санта-Монике, Калифорния, песня Гослинга из "Барби" "I'm Just Ken" стала лучшей песней, обойдя фаворита "What Was I Made For" Билли Айлиш, а также песню Дуа Липы из "Барби" "Dance the Night" и целый ряд других замечательных песен.

Когда "I'm Just Ken" объявили победителем, камеры переключили на Гослинга в зале, и показалось, что актер просто не понял, что на самом деле только что произошло. Более того, он выглядел почти подозрительно, словно это был тщательно продуманный розыгрыш.

На видео, которое мгновенно завирусилось в сети, можно увидеть, как 43-летний канадский актер нахмурил брови и выглядел немного напуганным после того, как трек "Im just Ken" назвали лучшей оригинальной песней на церемонии.

Реакция Райана Гослинга на победу – бесценна: смотрите видео

Ведущий объявил, что награду получат писатели Марк Ронсон и Эндрю Вайатт, а также сам Гослинг – однако Гослинг остался в зале, аплодируя Ронсону и Уайатту из-за стола, все еще пребывая в растерянности и демонстрируя, что не верит своим ушам.

Когда Ронсон произносил речь по случаю вручения награды, известный автор песен признал важную роль Гослинга в создании песни.

Райан Гослинг, это столь же твоя награда, сколь и наша. Своим непревзойденным исполнением ты влюбил в эту песню весь мир, или аудиторию, и благодарю тебя,

– сказал Ронсон, когда Гослинг вышел из толпы.

Понятно, что этот забавный момент не обошли вниманием пользователи сети. Они наплодили целый ряд мемов, высмеивая выражение лица Райана Гослинга.

Вот несколько реакций пользователей сети на выражение лица Райана Гослинга:

"Райан Гослинг действительно создал один из лучших мемов года в январе";

"Надеюсь, Райан Гослинг знает, что он – материал для мемов";

"Эй, крошка, просыпайся, новый мем о Райане Гослинге только что появился";

"Эта реакция действительно является его осознанием того, что они собираются заставить его спеть эту песню на церемонии вручения "Оскара".

Поклонники актера активно распространяли видео с его реакцией на победу. Большинство из них отмечали, что Гослинг получил награду вполне заслуженно. Были также те, кто восхищался выражением лица голливудского красавца. Некоторые шутили, что он отреагировал так, потому что он просто Кен. Собственно, как он поет в этой песне.