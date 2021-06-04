Качо е пепе с вешенками и коктейль Burning Breakfast: варианты фудпейринга

Бренд Nemiroff продолжает нас знакомить с культурой фудпейринга. Мы предлагаем и тебе присоединиться к ней на собственной кухне. В рубрике барMEN к твоему вниманию рецепт качо е пепе с вешенками, а также алкогольного коктейля Burning Breakfast.

Все мы любим не только хорошо отдохнуть, но и вкусно поесть. Men 24 предлагает вывести свои кулинарные предпочтения на совершенно новый уровень. Присоединись к культуре фудпейринга. К твоему вниманию рецепты крутых блюд из меню, которые специально разработал шеф-повар Аик Вейшторт. Их мы рекомендуем сочетать с коктейльной картой на основе линейки вкусовой водки Nemiroff The Inked Collection.

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На этот раз мы расскажем, как приготовить качо е пепе с вешенками, а также предлагаем дополнить блюдо Аика Вейшторта коктейлем Burning Breakfast от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой.

– шеф-повар 5-звездочных отелей Fairmont Grand Hotel Kyiv, Riviera Hotel и KAMA restaurant. У него богатый опыт работы за рубежом, в том числе в заведениях, отмеченных "Мишлен": в ресторанах La Cabra – 1 звезда Michelin и Coque – 2 звезды Michelin в Мадриде, в одном из "50 Best" ресторанов мира – AOC в Копенгагене – 2 звезды Michelin.

Шеф-повар Аик Вейшторт заметил, что в этом пейринге пересекаются все 4 вкуса. Вместе мы получаем пятый – умами, вкус наслаждения. Копченый вкус коктейля с вермутом, настоянным на польских грибах, уравновешивает насыщенные сложные вкусовые сочетания в блюде.



Качо е пепе – блюдо, которое понравится поклонникам азиатской культуры / Фото Nemiroff

Качо е пепе с вешенками в темпуре с соусом унаги

Ингредиенты на 1 порцию:

Лук – 1 штука

Паста японская рамен (яичная) – 80 граммов

Перец измельченный – 2 грамма

Оливковое масло – 10 граммов

Сыр Пармезан – 10 граммов

Сыр Пекорино – 10 граммов

Сливочное масло – 50 граммов

Вода из пасты рамен – 50 граммов

Трюфельное масло – 3 грамма

Трюфельная сальса – 10 граммов

Крахмал кукурузный – 10 граммов

Вешенки – 100 грамм

Икра летучей рыбы Тобико красная – 8 граммов

Приготовление качо е пепе с вешенками:

Лапша. Лапшу вари в подсоленной воде. Черный перец (свежий) обжарь на оливковом масле, добавь воды, затяни сливочным маслом. Трюфельную сальсу и трюфельное масло соедини с лапшой и добавь сыры, помешивая до однородного состояния.

Грибы. Вешенки (100 граммов одним куском) помести в крахмал. Отряхни и обжарь во фритюре при 180 °C до хрустящей корочки. Просуши салфеткой от лишнего масла и смажь соусом унаги. Перемешай.

Собираем блюдо: выложи лапшу, на нее вешенки и укрась все икрой летучей рыбы Тобико.

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Подавать качо е пепе с вешенками мы рекомендуем с коктейлем Burning Breakfast от бренд-амбасадорки Nemiroff Юлии Терлецкой. В своем коктейле она использовала пряную и жгучую водку Burning Pear с сухим вермутом, настоянном на польских грибах (их ароматика немного более сдержанная за белый гриб). Дополнила это сочетание она ликером вербены, битером из лаврового листа и сухим белым вином сорта мускат, которое идеально подходит к нежному, текстурному и сливочному качо е пепе. Этот коктейль – пример безотходного производства. С остатков грибов, которыми насытили вермут, Юлия сделала пыль, смешанную с мандариновой солью. Ею она украсила бокал для подачи.



Над коктейлем Burning Breakfast работала бренд-амбасадорка Nemiroff / Фото Nemiroff

Приготовление алкогольного коктейля Burning Breakfast

Ингредиенты:

Nemiroff Burning Pear – 40 миллилитров

– 40 миллилитров Pfeffer Clasic – 30 миллилитров

Bigallet Verbena – 10 миллилитров

Битер из лаврового листа – 4 капли

Вермут, настоянный на польских грибах – 10 миллилитров

Dolin Dry – 10 миллилитров

Приготовление:

В шейкер налей вкусовую водку Nemiroff Burning Pear, а также добавь остальные ингредиенты. Укрась бокал пылью из польских грибов и мандариновой соли. Тщательно перемешай все ингредиенты, перелив через стейнер в охлажденный бокал. Наслаждайся!



Коктейль Burning Breakfast идеально сочетается с блюдами с грибами / Фото Nemiroff

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Наслаждайся Burning Breakfast и качо е пепе с вешенками в хорошей компании, чтобы по-новому раскрыть вкусы привычных продуктов. Не бойся экспериментировать с ингредиентами, приобщившись к культуре фудпейринга вместе с Nemiroff.