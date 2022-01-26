Не стал исключением ее последний пост. На нем актриса позирует в синем купальнике во время отдыха. Эффектный кадр Сальма Хайек сделала, опершись о камень. Ее безупречные формы ласкают волны, ты же можешь буквально безлимитно любоваться красоткой.

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Горячее фото актрисы очень понравилось не только нашей редакции, но и подписчикам Сальмы Хайек. Об этом свидетельствуют множество лайков, а также бешеное количество комментариев. Поклонники воспевают безупречную фигуру нашей героини и признаются, что хотели бы быть на месте камня:

  • "Ты просто фантастическая";
  • "Чрезвычайно красивая";
  • "Ты – моя величайшая любовь";
  • "Самая безупречная женщина в сети";
  • "Так и хочется быть на месте этого камня";
  • "Сальма – ты, как хорошее вино: с каждым годом становишься все лучше";
  • "Тобою можно любоваться целую вечность";
  • "Волшебный ангел";
  • "Она настоящая королева";
  • "Русалка вышла из воды".

Сальма Гаек снялась в соблазнительном купальнике
Горячее фото Сальмы Хайек взбудоражило сеть / Фото с инстаграма Хайек

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Нам очень нравится Сальма Хайек. Да и ты, подозреваем, не можешь быть безразличным к актрисе. Но если ты до сих пор не подписался на нее в инстаграме, пора это исправлять. Сделай это немедленно, пока не забыл.