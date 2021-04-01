Возбуждение – ресурс, поэтому необходимо относиться к нему более экономно. Но что же делать, если тебя ожидает настоящий секс-марафон. Накануне выходных рассказываем, какие мысли помогают продержаться как можно дольше во время секса. Возьми на вооружение.

Можно, конечно же, выполнять множество упражнений, которые помогают сделать занятия сексом длительным процессом. А еще можно забить себе голову не слишком сексуальными мыслями, которые помогут отсрочить оргазм. Поэтому к твоему вниманию ТОП мыслей, которые посещают мужчин во время секса, чтобы сделать этот процесс более длительным.

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1. О математике

Или все, что связано с ней. Несомненно, такие мысли требуют всего нашего внимания. Во время мыслей о математике привлекается наша аналитическая и рациональная часть мозга, то есть левое полушарие. Поэтому эта хитрость поможет отсрочить эякуляцию, сделав занятие сексом дольше.



Можешь взять на вооружение, например, таблицу умножения / Фото Unsplash

2. Об уплате налогов

Размышления о задачах, которые должен выполнить каждый взрослый, так или иначе, заставят тебя немного ослабить возбуждение. Ты сосредоточишься на том, когда нужно уплатить налоги, а также, какую сумму необходимо выложить за текущий квартал. К слову, если ты не забыл, то в апреле нас ожидает оплата налогов. Поэтому можешь смело подумать о них во время будущего секс-марафона.

3. Эффективное дыхание

Еще один вариант отсрочить эякуляцию – сосредоточиться на дыхании. Тебе нужно делать глубокие и медленные вдохи и выдохи. Они позволят сделать занятия сексом длительными.

4. Мысли о партнерше

В этом случае следует сосредоточиться на характере второй половинки, ее манерах и привычках. Но мы настоятельно не рекомендуем концентрировать внимание на волосах, которые она оставляет в душе. Такие мысли могут вообще наломать дров, а не отложить оргазм.

5. О футбольном матче

Ты можешь анализировать недавний матч Украины против Казахстана. Что стало причиной ничейного счета в поединке с командой, на которую совершенно никто не ставил? Такая концентрация позволит дольше продержаться в постели, ведь твоя голова будет занята другими мыслями.



Можешь подумать о футбольном матче любимой команды / Фото Unsplash

6. О ее родных

Настоящие смельчаки могут думать о родных своей возлюбленной. Представь себе отпуск на море в компании ее мамы. Но мы не рекомендуем злоупотреблять такими мыслями, если ты не хочешь, чтобы жаркая ночь стала провальной.

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