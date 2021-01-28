Кофе – тот напиток, без которого сложно представить не только свое утро, но и рабочий день. Но не всем нравится она через свою характерную кислинку (если это арабика), или горечь (если робуста). Ученые дали 1 простой совет, который поможет сделать твой кофе вкуснее.

Источник: Food Quality and Preference

Возьми на вооружение совет ученых, с помощью которой сможешь наслаждаться кофе без надобности его подслащивать.

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Ученые изучили влияние факторов на твои вкусовые ощущения, когда ты пьешь кофе. Для этого они наблюдали за четырьмя сотнями мужчин и женщин. Они ради эксперимента пили кофе в наушниках. В них можно было услышать звуки кафе.

С первой чашкой кофе участники услышали звуки с уровнем громкости в 85 децибел, что примерно соответствует "нормальной" громкости в кейтеринговом бизнесе. После второй чашки звук был тише – 65 децибел. Обе чашки напитка были абсолютно одинаковыми, хотя участники этого не знали.

Результат ы исследования

По мнению участников, именно вторая чашка кофе была значительно вкуснее. Кроме того, они считали, что этот напиток однозначно дороже, если сравнивать его с первым. По их мнению, в первой чашке был дешевый и невкусный кофе, а вот во второй – изысканный сорт, который поражал своими вкусовыми ощущениями.



Оказалось, уровень шума влияет на наше восприятие вкуса кофе / Фото Unsplash

Что не так с участниками эксперимента? Все очень просто. Люди, которые пьют кофе в шумной атмосфере, "менее чувствительны" к "сенсорным и гедонистическим атрибутам" кофе. Фоновый шум влиял на то, насколько сладким, горьким и ароматным, по мнению испытуемых, был кофе в их чашке.

По мнению ученых, если твоему мозгу приходится больше работать, например, с шумом – то ты будешь менее чувствительным к другим стимулам. Вкусам, к примеру.

Поэтому ученые настоятельно рекомендуют пить кофе в тишине. Если это невозможно, то попробуй одеть наушники и включить какую-то легкую джазовую музыку. Она станет удачным дополнением к чашке кофе.