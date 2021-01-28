Как сделать чашку кофе еще вкуснее: научный подход
Кофе – тот напиток, без которого сложно представить не только свое утро, но и рабочий день. Но не всем нравится она через свою характерную кислинку (если это арабика), или горечь (если робуста). Ученые дали 1 простой совет, который поможет сделать твой кофе вкуснее.
Источник: Food Quality and Preference
Возьми на вооружение совет ученых, с помощью которой сможешь наслаждаться кофе без надобности его подслащивать.
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Ученые изучили влияние факторов на твои вкусовые ощущения, когда ты пьешь кофе. Для этого они наблюдали за четырьмя сотнями мужчин и женщин. Они ради эксперимента пили кофе в наушниках. В них можно было услышать звуки кафе.
С первой чашкой кофе участники услышали звуки с уровнем громкости в 85 децибел, что примерно соответствует "нормальной" громкости в кейтеринговом бизнесе. После второй чашки звук был тише – 65 децибел. Обе чашки напитка были абсолютно одинаковыми, хотя участники этого не знали.
Результаты исследования
По мнению участников, именно вторая чашка кофе была значительно вкуснее. Кроме того, они считали, что этот напиток однозначно дороже, если сравнивать его с первым. По их мнению, в первой чашке был дешевый и невкусный кофе, а вот во второй – изысканный сорт, который поражал своими вкусовыми ощущениями.
Оказалось, уровень шума влияет на наше восприятие вкуса кофе / Фото Unsplash
Что не так с участниками эксперимента? Все очень просто. Люди, которые пьют кофе в шумной атмосфере, "менее чувствительны" к "сенсорным и гедонистическим атрибутам" кофе. Фоновый шум влиял на то, насколько сладким, горьким и ароматным, по мнению испытуемых, был кофе в их чашке.
По мнению ученых, если твоему мозгу приходится больше работать, например, с шумом – то ты будешь менее чувствительным к другим стимулам. Вкусам, к примеру.
Поэтому ученые настоятельно рекомендуют пить кофе в тишине. Если это невозможно, то попробуй одеть наушники и включить какую-то легкую джазовую музыку. Она станет удачным дополнением к чашке кофе.
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