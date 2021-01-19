Мы всегда привыкли считать, что здоровое питание – о пресной, невкусной и чрезвычайно дорогой еде. Но это далеко не так. Диетологи и ученые не устают убеждать людей по всему миру, что необходимо очень ответственно отнестись к своему рациону. Men 24 знает несколько советов специалистов Гарвардского университета. Ими мы предлагаем воспользоваться и тебе!

Если ты хочешь попробовать в новом году перейти на здоровое питание, то период "после праздников" – подходит для этого лучше всего. Твой организм стремится немного отдохнуть после потребления безумного количества пищи. Поэтому айда вместе с Men 24 использовать советы Гарвардского университета, которые помогут перейти на правильное питание.

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1. Не переусердствуй

Ошибка многих людей – кардинальное изменение рациона. При всевозможных ограничениях пища может превратиться на поощрения. Выполнишь сложное поручение от руководителя – можешь себе позволить бургер и так далее. Если идти таким путем, то ты далеко не уйдешь. И успех будет сомнительным. Нужно понимать, что резкий переход на полезное питание вызовет сопротивление и желание срываться.



Ученые призывают не переходить на здоровое питание сразу же / Фото rawpixel

2. Меняй продукты

Этот совет касается именно полезной альтернативы. Если ты хочешь съесть котлету – пожарь себе стейк. Если возникает желание добавить в любимого блюда соус – приготовь его самостоятельно. Твоя задача – минимизировать обработанные продукты, а также количество полуфабрикатов. Так ты сможешь позволить себе есть любимые продукты, но с определенными коррективами. К слову, такой подход разнообразит твой рацион.



Вместо жареных продуктов следует есть печеные / Фото unsplash

Напомним, что обработанные продукты связаны с хроническим воспалением и другими проблемами со здоровьем. В частности говорится о болезни сердца, диабете и раке. Ученые рекомендуют рассмотреть средиземноморские диету, богатую овощами, фруктами, бобовыми, цельнозерновыми, орехами, семенами, рыбой, птицей, а также не слишком жирными молочными продуктами.

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3. Следи за порцией

Подозреваем, что твои порции значительно больше, чем должны быть. Поэтому нужно ответственно отнестись к количеству продуктов, которые попадают на твою тарелку. Ученые предлагают использовать определенную хитрость: положить на тарелку еду, которую ты планируешь съесть, а потом треть из этого вернуть назад в кастрюлю. Ты можешь, конечно же, считать калории и вес порций. Но мы то знаем, что тебя надолго не станет.



Также ученые рекомендуют пересмотреть свои порции / Фото unsplash

4. Планируй свой рацион

Залог правильного и полезного питания – регулярность и время приема. Физически не имеет значения, распределяешь ли ты количество пищи на 3 или 6 приемов. Здесь нужно выбрать тот вариант, который будет удобным именно тебе. Но важно соблюдать четко построенного графика приема пищи. Это позволит уменьшить тягу к перекусам, снизить стресс, связанный с желания поесть, а также убрать лишние калории от ненужных перекусов.



Твое питание должно быть не только сбалансированным, но и регулярным / Фото unsplash

Что касается перекусов, то следует помнить о том, что они должны быть небольшими. Достаточно нескольких орехов или стакана кисломолочных продуктов. А еще следует научиться отличать голод от жажды. Часто организм хочет воды, а мы ошибочно даем ему новую порцию маминых голубцов.

Совсем не обязательно использовать все эти советы сразу же. Выбери себе 1 или несколько, чтобы без максимального стресса изменить свой подход к питанию. Помни о том, что пища – топливо для твоего организма. Поэтому не нужно "заправлять" себя чем попало!