Сразу же заметим, что в этой позиции есть 2 распространены версии. Эшли Кобб, експертка с Lovehoney рассказала, что и к чему. Она добавила, что сама позиция не является чрезвычайно популярной, но ее однозначно стоит попробовать, если есть желание разнообразить свою интимную жизнь.

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Вертолет, версия №1

Чтобы принять это положение, твоя любимая должна встать на колени и локти, подняв ягодицы вверх. Твоя же задача – поставить кресло рядом с возлюбленной, а также стать в позицию отжимания. Уже сложно? А теперь положи ноги на кресло. Сам же ты должен быть над своей возлюбленной. В этой позиции у вас обоих есть шансы почувствовать себя артистами из Cirque du Soleil.

"Начинайте невероятно медленно. Стабилизируй свое тело, прежде чем входить в свою партнершу", – отмечает Кобб.



Используй повышение для занятия сексом в этой позиции / Фото Men's Health

И здесь все логично, ведь есть все шансы завалиться на бок. Сами же покачивание должны напоминать тебе легкие отжимания от пола. Поэтому следует позаботиться, чтобы твои руки были сильными. В противном случае ты не будешь получать удовольствие, а думать только, как продержаться еще хотя бы одну минуту.

Учитывая угол проникновения, эта позиция лучше всего подходит для анального секса. Но в ней можно заниматься и вагинальным, если твой член имеет выдающуюся длину.

Вертолет, версия №2

Это более управляемый вариант секс-позиции. И, скорее всего, популярный. В этом варианте твоя партнерша ложится на живот, но немного приподнимается на локтях. Тебе же нужно лечь поверх нее головой к ногам любимой.

"Если нравится массаж ног или целовать пальцы ног любимой во время секса, это бесспорно идеальный вариант для тебя", – говорит экспертка.

К сожалению, в этой позиции есть определенный минус: угол проникновения чрезвычайно дискомфортный. Поэтому для некоторых мужчин занятия сексом в этой позе может быть болезненным.



Для некоторых мужчин секс в этой позиции может быть дискомфортным / Фото Men's Health

"Поза требует, чтобы мужчина был очень гибким и имел достаточную длину, чтобы поза была приятной. Это требует большого количества ненужной работы, когда есть простые позиции", – отмечает Кобб.

Так или иначе, мы рекомендуем хотя бы попробовать позицию "Вертолёт". Добавь определенной пикантности своей сексуальной жизни, а также открой что-то новенькое не только для себя, но и своей возлюбленной.