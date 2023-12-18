Знакомься: Джоэл Штрассер, американец, умеющий сочетать рождественский дух с растительностью на лице. Его последний триумф? Удивительные 187 конфетных палочек, устроившиеся в его бороде, обеспечив ему место в Книге рекордов Гиннеса.

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Когда его спросили о его достижениях, Джоэл ответил: "Мне пришлось оставить конфеты в обертке, потому что они настолько хрупки, что могли бы просто сломаться". Этот рекорд был долгожданной целью для Джоэла, стратегически избравшего рождественский сезон, чтобы продемонстрировать свое творчество.

Это не первое родео Джоэла с праздничными украшениями для бороды. В прошлом году он побил собственный рекорд по количеству украшений для бороды, украсив свое лицо потрясающими 710 рождественскими шариками. Мужчина потратил два с половиной часа на то, чтобы прикрепить шарики, и еще один мучительный час, чтобы их снять.

Штрассер украсил свою бороду 187 сахарными палочками: смотри видео

Джоэл, также известный как "бородач", привлекает внимание и бьет рекорды с 2019 года, когда он впервые попал в интернет-тренде на украшение бороды. Его страсть к Рождеству и жажда украшать бороду принесли ему несколько титулов в Книге рекордов Гиннеса за эти годы.

Кроме конфетных палочек и шариков, Джоэл установил рекорды по наибольшего количества вилок (126), палочек для еды (520) и бумажных соломинок (534) в бороде. Каждая попытка установки рекорда требует тщательного труда, ведь Джоэл разделяет свою бороду на части и прикрепляет праздничные украшения.

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Хотя этот процесс может отнимать много времени и быть несколько болезненным, преданность Джоэла Штрассера праздничной отделке бороды уже стала традицией. Продолжая добавлять новые рекорды к своему имени, Джоэл доказывает, что нет предела для творчества и праздничного духа, который можно вложить даже в самые неожиданные места – например, в бороду.