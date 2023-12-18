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Рыбы могут чувствовать себя перегруженными работой – им, возможно, понадобится длительный перерыв. У Весов финансовые вопросы будут основными в семье и паре, представителям этого знака не стоит никому давать деньги взаймы. А у Львов есть большая вероятность глубоких перемен в семье. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 18 декабря по 24 декабря 2023 года.

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Гороскоп на неделю 18 декабря – 24 декабря

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Для Овнов эта неделя декабря 2023 будет иметь влияние на деньги, семейную жизнь и общие ресурсы. Ты можешь ожидать финансовую стабильность и прибыль. Звезды указывают на удачу во всех твоих проектных работах. Коллеги и начальство будут довольны твоей работой, ты услышишь много комплиментов. Твой социальный престиж тоже увеличится, люди вокруг начнут больше уважать тебя. В общем, ожидай комфортный образ жизни с материальными и эмоциональными удобствами. Предыдущие инвестиции могут принести выгодные результаты, а также возможны внезапные прибыли. Супружеская жизнь будет мирной и гармоничной. Будут несколько приятных моментов в паре. В середине недели тебя могут коснуться мелкие проблеммы, но сильно беспокоиться не стоит.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Для Тельцов эта неделя повлияет на отношения, партнерства и навыки положительного общения. Тебе захочется установить глубокую связь в паре и обсудить старые проблемы, устранить все недоразумения. Этот разговор может стать трансформационным. Подобный разговор может случиться и с деловым партнером. Вы можете обсудить увеличение продаж или клиентов, и многие другие новые вещи, касающиеся бизнеса. Ты найдёшь больше денег или альтернативные источники дохода. Атмосфера на рабочем месте будет положительной, все будут тянуться к тебе благодаря твоему удивительному трудолюбию. Коллеги будут мотивированы, а начальник – доволен. Ты будешь чувствовать себя энергичным, счастливым и оптимистичным.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Для Близнецов неделя будет важна для карьеры, быта и положительной рабочей атмосферы. Тебе придется тщательно проанализировать вопросы, связанные с работой. Откроются новые методы решения проблем, с помощью которых ты сможешь повысить свою эффективность. Ты наладишь распорядок дня и недельный график. Сможешь посвящать больше времени уходу за собой. Рабочая среда будет очень благоприятной и положительной. Враги или конкуренты будут пытаться навредить, но не смогут добиться успеха. Ты будешь чувствовать помощь коллег и начальства. Это удачное время, чтобы просить о повышении или увеличении зарплаты. В денежных делах прогресс будет стабильным. Личная жизнь будет складываться очень хорошо, в отношениях будет много любви и романтики. Однако следует обратить внимание, чтобы держаться вдали от любых споров с кем бы то ни было.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Для Раков эта неделя декабря 2023 принесет больше времени с детьми, семьей, больше общения с друзьями и карьерный рост. Вырастет твоя способность принимать правильные решения. Есть хорошая вероятность продвижения по службе или повышения зарплаты. Ты услышишь похвалу от высшего начальства на рабочем месте. Ты также будешь вовлечен в некоторые социальные мероприятия и общественное собрание. И сможешь использовать креативные идеи для развития бизнеса. Предыдущие инвестиции принесут хорошую прибыль, тебе захочется вложить больше денег. Отношения будут налаживаться, атмосфера в семье будет счастливая. Если же ты пока одинок, то можешь встретить свою потенциальную пару по жизни.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Для Львов неделя будет посвящена семейным делам и созиданию богатства. Ты будешь говорить о совместных инвестициях, семейной политике и некоторых семейных функциях. Также обратишь внимание на дела предков. Есть большая вероятность глубоких перемен в семье. Ты можешь подумать о приобретении нового земельного участка или транспортного средства. Во всех сферах твоей жизни будешь наблюдать прогресс. На профессиональном поле сможешь дойти до всех целей и завершить нужные проекты. В бизнесе будут хорошие прибыли, а клиенты будут удовлетворены. Уважение в обществе вырастет. Кроме того, это будет хорошая фаза в плане финансовых поступлений в форме денег или имущества. На светских раутах ты можешь подружиться с новыми людьми с высоким статусом.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам неделя принесет налаживание связей, усиление общения и короткие поездки. Ты сможешь оказывать очень положительное влияние на развитие своей карьеры посредством повышенных исследовательских и аналитических способностей. Ты будешь очень полезен на рабочем месте, но придется быть очень аккуратным: скрытые враги могут попытаться разрушить твою деловую и социальную репутацию. Это будет препятствовать прогрессу и продвижению в карьере, но новые знакомства помогут устранить эти проблемы. Неделя может подарить тебе новых достойных друзей, которых ты сохранишь на всю жизнь. Важно только избегать любых споров, разногласий и недоразумений на рабочем месте. Финансы на этой неделе потребуют особого внимания, остерегайтесь лишних затрат. В паре будет царить любовь, привязанность и взаимопонимание.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Для Весов эта неделя декабря 2023 года будет иметь влияние на финансы, супружескую жизнь и инвестиции. Ты будешь глубоко думать о финансовых и материальных ресурсах и попытаешься увеличить свои инвестиции. Финансовые вопросы будут основными для обсуждения на этой неделе в семье и паре. Возможно, вы будете обсуждать изменения в финансовых приоритетах. Неделя также показывает увеличение доходов, особенно для тех, кто занимается бизнесом. Также на этой неделе возможно счастье карьерного роста. В течение всей недели ты будешь находиться в компании хороших людей. Появятся возможности для роста, новых проектов и целей. Не стоит только никому давать деньги взаймы. В общем, уровень энергии у тебя будет высоким, и ты будешь полон энтузиазма.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам эта неделя принесет самоизменения, выгоды и жесткую речь. Ты сможешь справиться со всеми клиентами и привлечь гораздо больше людей с помощью великолепного стиля общения и тщательного подхода. Ты станешь лидером в групповых дискуссиях на работе и будешь слышать похвалу от всех старших и руководителей. Коллеги и даже конкуренты будут воодушевлены твоими навыками ведения переговоров. Твоя природа будет очень жизнерадостной и оптимистичной. Благодаря успеху возрастет уверенность в себе и самооценка. Ты проведешь несколько по-настоящему романтических моментов со своей половинкой. А одинокие имеют все шансы найти хорошую пару.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Для Стрельцов неделя принесет, к сожалению, ненужные издержки, одиночество и потребность в самоанализе. Ты заглянешь внутрь себя и узнаешь больше о своих мыслях и чувствах. Предстоит некоторое время провести в глубоком самоанализе и уединении. Есть вероятность открытия тайных и скрытых мыслей, которые могут пролить свет на некоторые прошлые проблемы и ситуации. К сожалению, от этого уровень энергии на работе может не быть должным, из-за чего карьера может пострадать. В бизнесе же есть вероятность ощутимой прибыли. При этом все равно могут возникнуть проблемы с финансами из-за ненужных затрат. В паре тоже могут возникнуть трудности, не будет взаимопонимания. Звезды видят признаки физической разлуки. Но не стоит унывать, вскоре перед тобой откроются хорошие перспективы.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов эта неделя декабря 2023 года будет благоприятной для проведения качественного времени с друзьями, семьей, а также для доходов. Ты проведешь много времени в социальных группах с единомышленниками. И это будет благоприятно и полезно для роста карьеры и финансовых возможностей. Звезды также подразумевают хорошие финансовые поступления. Можно запланировать короткую поездку с друзьями, которая поможет достичь душевного покоя. Посредством руководства все препятствия на работе будут устранены. Ты сможешь добиться хорошей цели и завершить проект вовремя. Дома тебя ждет счастливое время. Скорее всего, ты будешь окружен материальными благами. Сила духа и приятный характер будут привлекать к тебе нужных людей.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Для Водолеев эта неделя декабря повлияет на карьеру, имидж, жизненные цели и амбиции. Ты интенсивно сосредоточишься на этих аспектах своей жизни. И благодаря целеустремленности и упорному труду ты сможешь достичь всех поставленных целей. Слышишь много похвал и будешь иметь огромное уважение от старших и начальства. Это удачное время для обсуждения повышения зарплаты или продвижения по службе, если ты давно этого ждал. Бизнесмены на этой неделе могут получить крупный заказ и огромную прибыль. Темпы бизнеса будут высокими, и ты будешь наслаждаться плавным продвижением вперед. В середине недели появятся глубокие размышления о профессиональных целях и амбициях, и ты начнешь более тщательно работать ради их достижения. Семейная атмосфера будет очень радостной, супружеская жизнь – мирной и гармоничной.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Для Рыб эта неделя повлияет на высшее образование, духовность и дальние путешествия. Кто учится – услышит очень благоприятные и полезные новости. Возможно, придется поехать в далекое место. В профессиональной сфере могут возникнуть некоторые препятствия. Следует сохранять уважение и статус на рабочем месте и не позволить конкурентам или недоброжелателям подорвать твой имидж. Ты можешь чувствовать себя перегруженным работой и, возможно, тебе понадобится длительный перерыв. Езжай на выходные в путешествие с друзьями и семьей, это поможет расслабиться. Эта неделя потребует больше усилий для выполнения любой задачи, чем обычно. Отсутствие вдохновения может помешать тебе усердно работать. Однако ты будешь иметь огромную поддержку от своей пары и будешь чувствовать себя довольно расслабленно с ней.