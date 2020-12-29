28-летняя модель Синди Прадо порадовала подписчиков порцией искушения. На днях красавица выложила серию фото, на которых позирует в образе соблазнительной Снегурочки. Наслаждайся горячим фото Синди Прадо на Men 24!

Красавица Синди Прадо убеждена, что прятать свое роскошное тело за огромным количеством одежды – не самая лучшая идея. Поэтому она снялась в соблазнительном нижнем белье, а горячие фото выложила на своей странице в инстаграме. Наслаждайся порцией красоты на Men 24 !

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"Рождественское утро. Это мой любимый день в году. Я могу остановиться и подумать о действительно важных вещах в моей жизни – например, о семье. Я не могу перестать улыбаться от уха до уха целый день. Надеюсь, это заразно, и ты знаешь, что тебя любят" , – написала красавица под постом.

Подписчикам безумно понравилась серия фотографий Синди Прадо. Поэтому они решили буквально засыпать ее комплиментами и теплыми словами:

"Привет, красавица. С Рождеством. Надеюсь, у вас был прекрасный день";

"Ты – прекрасный рождественский подарок. Счастливых праздников, принцесса";

"О, Боже! Ты такая невероятно красивая";

"Как всегда шикарно";

"Я хочу, чтобы ты была под моей рождественской елкой";

"Всегда счастлива и сексуальная";

"Я люблю тебя, Синди".

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