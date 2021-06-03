Конечно же, сложно проверить, была ли на самом деле эта женщина. Но понятно, что эта интересная способность, которой она якобы владела, связанная с сексуальной техникой тантры и Камасутры. Она веками практиковалась в Таиланде или Японии, прежде чем достигла Запада. И мы убеждены, что о ней ты еще не слышал.

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Что такое сингапурский поцелуй?

Если упростить, то сингапурский поцелуй состоит из повторяющихся сокращений мышц влагалища, когда твой пенис находится внутри партнерши. Это вызывает своего рода массаж и ощущение сосания, которое, если все сделано правильно, может принести огромное удовольствие обоим партнерам.



Сингапурский поцелуй состоит из повторяющихся сокращений мышц влагалища / Фото Unsplash

Чтобы практиковать сингапурский поцелуй, женщине нужно держать в тонусе тазовое дно. Это можно сделать благодаря выполнению упражнений Кегеля. О них мы расскажем далее.

Как тренировать тазовое дно?

И у мужчин, и у женщин упражнения Кегеля выполняются одинаково. Они очень простые и могут выполняться практически в любой ситуации, хотя лучше, конечно же, сидеть. Для этого необходимо делать такие же движения тазовым дном, будто ты пытаешься остановить отток мочи.

Эксперты рекомендуют начинать примерно с 20 повторений 3 раза в день. Со временем ты увидишь, что сила в этой области будет больше. Это позволит увеличить количество повторений и сеансов. А также окажет положительное влияние на интимную жизнь.

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Как практиковать сингапурский поцелуй?

Когда мышцы тазового дна женщины находятся в идеальной форме, лучший способ практиковать сингапурский поцелуй – лежать неподвижно. Твоя партнерша должна сесть на тебя так, будто вы планируете заниматься сексом в позиции всадница. Остальное за мышцами ее тазового дна.

Сингапурский поцелуй можно сочетать с сокращением мышц живота, легким проникновением, глубоким проникновением, движениями бедра и так далее. Одним словом, все, что подсказывает тебе фантазия.



Инициативу во время сингапурского поцелуя должна брать на себя партнерша / Фото Unsplash

Польза сингапурского поцелуя для здоровья

Поскольку для его выполнения требуется интенсивная работа мышц тазового дна, эта практика очень полезна для сексуального здоровья женщины. Она усиливает и облегчает оргазмы, а также улучшает вырабатывание естественной смазки, а также эластичность.

Он также полезен и для мужчин с проблемами преждевременной эякуляции или эректильной дисфункцией. И здесь все логично, ведь медленное и длительное возбуждение помогает контролировать эти проблемы.

Поэтому мы рекомендуем попробовать сингапурский поцелуй. Он однозначно подарит незабываемые ощущения как тебе, так и твоей партнерше!