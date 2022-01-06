Сколько лет Млечному Пути и как он возник
Источник:Space.com
Из чего Млечный Путь состоит, каковы его размеры, как его изучали – это уже мы рассказали. Интересно было, да ведь?
А теперь коротко о том, сколько нашей галактике лет и как она образовалась. И еще буквально два слова о появлении Солнца.
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Немного моложе Вселенной
Астрономы считают, что Млечный Путь прожил уже около 13,6 миллиарда лет. И что он всего на 200 миллионов лет младше Вселенной.
А формирование галактики началось, когда облака газа и пыли сдвинула гравитация.
- То есть, первые звезды возникли из свернувшихся внутрь облаков.
- Затем возникло сферическое гало и плоский галактический диск.
Тем не менее, в целом эволюция галактики – это тема со множеством тайн.
Прогноз движения звезд в галактике на 400 тысяч лет / Фото ESA
Галактическая археология
Есть такая дисциплина – галактическая археология. Она медленно разгадывает загадки жизни Млечного Пути, причем чаще всего благодаря миссии Gaia Европейского космического агентства.
- Gaia измеряет точные положения и расстояния до миллиарда звезд (так мы знаем скорость и направления движения этих объектов в космосе).
- А также их световой спектр (благодаря чему мы знаем химический состав и возраст космических тел).
А поскольку события в космосе происходят по заведомо понятным траекториям, астрономы могут реконструировать пути звезд за миллиарды лет в прошлое и будущее.
- Объединение этих реконструированных траекторий в один звездный фильм фиксирует эволюцию галактики на протяжении эонов (многих эпох).
- В этом фильме мы можем увидеть, как наша галактика росла в результате столкновений меньших галактик на протяжении миллиардов лет.
Интересный факт: Млечный Путь продолжает поглощать меньшие галактики и по сей день. В результате одного из таких поглощений или столкновений и родилось наше Солнце – примерно 4,6 миллиарда лет назад.Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну . Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff . Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.