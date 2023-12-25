И очень часто их включают именно в силовые или функциональные тренировки или программы. На самом деле, многие эксперты считают их типом упражнений для развития мышечной силы и выносливости.

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Если ты отжимался раньше, ты поймешь, что отжимания как таковы не только прорабатывает мышцы верхней части тела, то есть руки, грудь и плечи, но и, при правильной технике, активизируют мышцы пресса, бедер и ног. Некоторые считают, что отжимания – разновидность комплексных упражнений с собственным весом, поскольку они нацелены на несколько разных групп мышц тела.

Преимущества отжиманий

Потенциальные преимущества отжиманий состоят не только в сжигании калорий, превращающихся в жир, согласно литературным источникам, они также имеют следующие положительные последствия для здоровья:

Предохраняют плечи и нижнюю часть спины от травм.

Повышают силу и устойчивость мышц.

Улучшают силу верхней части тела.

Улучшают баланс и осанку.

Увеличивают поддержку суставов.

Помогают улучшить спортивные результаты.

Повышают мышечный тонус и силу.

Отжимания и польза для сердечно-сосудистой системы

Что ж, если говорить о многочисленных преимуществах отжиманий, то вот еще одно, недавно подтвержденное научными данными, имеющее отношение к здоровью сердца (да, даже если это не совсем аэробное упражнение) и может предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Это исследование, опубликованное в научном журнале JAMA Network Open под руководством группы исследователей из Гарвардской медицинской школы, имело целью оценить связь между способностью отжиматься и частотой сердечно-сосудистых заболеваний у 1104 здоровых пожарных со средним возрастом 40 лет и средним индексом массы тела 29 килограммов на квадратный метр. Важно, что ни один из участвовавших в анализе мужчин никогда не страдал от такого заболевания.

Интересно в этом исследовании то, что оно проводилось в течение 10-летнего периода наблюдения, где основным выводом было то, что те, кто отжимался больше, имели меньшую вероятность заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Хотя отжимание все еще упражнение, которое полезно для всех, реальность такова, что в этом отчете говорится о том, что именно те, кто смог отжиматься 40 раз и более, имели на 96% более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто смог совершить только 10 повторений. Чем больше повторений, тем больше польза. На самом деле, если ты теоретически сделаешь 11, или, по крайней мере, это то, что предполагает это исследование, то у тебя будет такой же низкий риск.



Исследование показало, что нужно отжиматься не менее 40 раз / Фото Drobot Dean

Какие сердечно-сосудистые заболевания могут предотвратить отжимания?

Согласно статье, команда рассматривала не только ишемическую болезнь сердца как сердечно-сосудистое заболевание, но и сердечную недостаточность или даже смерть от инфаркта миокарда.

Это очень важно, поскольку, как предполагали предыдущие исследования, более высокий уровень мышечной силы связан с низшим кардиометаболическим риском, независимо от кардиореспираторных характеристик человека.

Кроме того, было показано, что эта же мышечная сила обладает защитным эффектом смертности от всех причин и артериальной гипертензии у здоровых взрослых мужчин и отрицательно связана с возникновением метаболического синдрома и его заболеваемостью, то есть той группы расстройств, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа.

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Ну что ж, хочешь иметь здоровую сердечно-сосудистую систему – отжимайся. Но сначала мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, чтобы ты не перегружал себя и свой организм.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.