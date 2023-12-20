Она состоит из шести упражнений, выполняемых без отдыха между ними, зажигая твой пресс всего за пять минут. Айда вместе с Men 24 добавлять в свою тренировочную рутину этот комплекс упражнений, который тренер выложил в своем ютьюбе.

Стоит внимания Феерия вкуса и эмоций: самые популярные коктейли 2023 года

Он отмечает, что важно выполнять эти упражнения в правильной последовательности, начиная с упражнений на нижний пресс, работающих снизу вверх, а затем заканчивая упражнениями на верхний пресс, работающими сверху вниз, поскольку их будет легче выполнить в усталом состоянии.

Пятами к небесам

Время: 60 секунд

Начни с того, что ляжешь на спину, положив руки на пол по бокам ладонями вниз. Подними ноги вверх, пока они не окажутся под углом 90 градусов к туловищу, а затем потяни их к потолку.

Эти движения нижнего пресса начинаются от таза назад к плечам. Все остальное здесь фиксировано. Цель состоит в том, чтобы создать пространство под копчиком,

– говорит Кавальер.

Скручивание поршней

Время: 30 секунд

Начиная с положения планки, подтягивай и скручивай ноги внутрь в разных направлениях.

Вращение снизу вверх снова привлекает нижний пресс, а также работает над косыми мышцами,

– объясняет Кавальер.

Дуэль часов

Время: 30 секунд

Это сложная вариация типичного V-образного приседания. Находясь в V-образном приседании, разводи ноги наружу, а затем своди их обратно.

Отдохни в течение 30 секунд после этого круга. И переходи к следующему, состоящему из других упражнений.

Какие упражнения и как выполнять, чтобы накачать пресс: смотри видео

Морская звезда

Время: 60 секунд

Ляг на спину, подняв руки над головой, а затем прогнись и покрутись, чтобы противоположной рукой коснуться стопы.

Каждый раз, когда мы делаем это упражнение, люди говорят: "Это то, которое я ненавижу". И я тоже,

– говорит Кавальер.

Кранчи на каноэ

Время: 60 секунд

Это точно названное вращательное упражнение имитирует попеременные гребковые движения вниз во время гребли на каноэ и направлено на обработку пресса сверху вниз.

Обязательно вращай плечами,

– советует Кавальер.

Скручивание Т-образных планок

Время: 30 секунд

Финальное упражнение вносит еще большее вращение в уравнение, поскольку ты продолжаешь перекатываться и тянуться к чередующейся боковой планке.

Ключевым моментом здесь является отсутствие отдыха. Поскольку мы смещаем фокус вокруг пресса, на разные зоны, мы можем продолжать работать.

– говорит Кавальер.

Читай также 7 привычек, которые нужно выработать немедленно, чтобы изменить свою жизнь в 2024 году

По его словам, с таким концентрированным количеством работы за столь короткий промежуток времени, пять минут могут стать очень эффективными. Не обязательно делать упражнения на пресс очень долго, но если делать их последовательно, это очень полезно, подчеркивает тренер.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.