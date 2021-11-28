Как сложить рубашку в чемодан так, чтобы она не помялась
Источник:Art Of Manliness
Во время упаковки чемодана люди делятся на два типа: одни хаотично забрасывают вещи, а другие подходят к этому вопросу с максимальной щепетильностью. И именно второй вариант поможет тебе после перелета вытащить не гору помятой одежды. Мы же поделимся лайфхаком, как правильно сложить рубашку в чемодан.
Понятно, что для повседневных вещей, таких как футболки, нижнее белье и шорты, можно использовать метод "рулон". Он позволит сэкономить место и эффективно разложить одежду.
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Но следует понимать, что этот способ негативно влияет на ту одежду, которая склонна к появлению складок. Так что классические рубашки нужно складывать иначе. И мы знаем, как это делать. Возьми на вооружение хитрость, которая поможет аккуратно упаковать рубашку в чемодан. Все для того, чтобы после поездки можно было ее одеть без утюжка.
Как правильно сложить рубашку в чемодан
- Застегни все пуговицы на рубашке и расправь ее. Сделать это можно, например, на кровати.
- Сложи рукава крест-накрест за спину.
- Подними рукава так, чтобы они касались воротника рубашки.
- Условно разделили рубашку на три части: левое и правое плечо, а также середину. Сложи эти части, как карту в путешествии.
- Условно раздели рубашку на три части по длине. Сложи ее, закатывая снизу.
- Положи в чемодан. Готово!
Как правильно сложить рубашку в чемодан / Иллюстрация Ted Slampyak
Если же после перелета на рубашке останутся складки, то мы рекомендуем сходить в душ. Во время этого повесь рубашку на вешалку в ванной-комнате. С помощью пара можно будет разгладить образовавшиеся складки. Проверено!
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Возьми на вооружение этот лайфхак. С его помощью можно будет аккуратно сложить классические рубашки, чтобы они не теряли свой внешний вид после путешествий. И пусть этих путешествий в твоей жизни становится все больше!