Ты пытаешься познакомиться с красивой женщиной, но начинаешь безумно заикаться и переживать? Не переживай. Это случается со многими мужчинами. Поэтому стоит взять на вооружение эти 5 советов. С их помощью соблазнить женщину можно будет и без слов!

Сделать первый шаг, особенно если перед тобой невероятно красивая барышня, – тот еще подвиг. Но как не испортить все своим постоянным переживанием? Попробуй обуздать ее с помощью языка тела!

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1. Сделай финальные настройки

Посмотри на свою потенциальную "жертву". После этого можешь провести рукой по волосам или поправить воротничок рубашки. Таким образом ты дашь понять, что стараешься именно для нее. Чтобы выглядеть на все 100%!



Сначала убедись, что она обратила на тебя внимание / Фото Unsplash

2. Вовлеки губы

Женщинам безумно нравятся мужские губы. Поэтому почему бы не воспользоваться ими во время соблазнения? Можешь облизать губы или легонько прикусить их. Но старайся делать это без чрезмерного сексуального подтекста. Помни, что ОЧЕНЬ эффектно этот метод работает только в фильмах. В реальности может показаться, что ты всеми силами пытаешься убрать зелень со своих усов.

3. Будь заметным

В животном мире лев, который доминирует, занимает больше места, привлекая большинство львиц. Более того животные притворяются большими, чем они есть, и это работает. Не зря же рекомендуют поднять руки вверх, если увидел в лесу медведя. Ты покажешься больше, и он может отступить. С барышнями нечто подобное. Стань в широкую позу. Можешь раскинуть руки. Но не переусердствуй, чтобы со стороны не выглядеть слишком комично.



Будь свободным, а не скованным / Фото Unsplash

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4. Двигайся уверенно

Не позволяй своим голове и плечам свисать. Тебе нужно излучать свою силу, мощь и уверенность. Поэтому плечи назад, голову чуть приподними. Но не пытайся двигаться слишком активно. Ты не суетишься, а пытаешься соблазнить ее. Помни об этом!

5. Установи зрительный контакт

Зрительный контакт – важнейшее средство общения. Попытка избежать зрительного контакта показывает, что ты не уверен в себе или не слишком заинтересован в общении. Поэтому постарайся смотреть ей прямо в глаза. Если она покраснела и отвела взгляд – твои старания не были напрасными. Можно идти и знакомиться!



Не забывай установить и поддерживать зрительный контакт / Фото Unsplash

Будь уверенным и не бойся сделать первый шаг. Ты однозначно пожалеешь, что не сделал этого. Если же окажется, что она ожидала своего парня, то можешь притвориться, что она очень похожа на твою первую девушку из школы. Такие милые истории могут спасти тебя в неудобных ситуациях.