На горячих фотографиях, которыми поделилась со своими поклонниками Анна-Мария Олбрых, красавица позирует в откровенном нижнем белье. Дополняют соблазнительный образ ботфорты со стразами, а также стильные украшения-цепочки. Просто невозможно оторвать взгляд от польской модели.
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"Вы именно там, где должны быть сейчас. Дышите", – написала она под публикацией.
Мы не знаем, на что это намекает модель. Но убеждены на все 100 процентов, что заглянуть к ней в инстаграм – одна из лучших идей на этих выходных. А все потому, что соблазнительная красавица не оставляет совершенно никого безразличным. Об этом свидетельствуют не только множество лайков, но и бешеное количество комментариев:
- "Вау, потрясающе красивая и очень сексуальная";
- "Наша королева";
- "Самая милая женщина в сети";
- "От тебя невозможно оторвать взгляда";
- "Эти фотографии чрезвычайно крутые";
- "Я бы хотел, чтобы ты была моим новогодним подарком".
Подписчики в восторге от образа Анны-Марии Олбрых / Фото с инстаграма Олбрых
Подписчики в восторге от образа Анны-Марии Олбрых / Фото с инстаграма Олбрых
Лови бонусом видео с Анной-Марией Олбрых в эффектном образе:
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Ох, мы солидарны с последним комментарием. Если же под своей елкой ты не найдешь Анну-Марию Олбрых, то это точно знак, что пора на нее подписаться. Это позволит тебе регулярно любоваться ею в сети.