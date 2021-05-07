На фотографии Соня Плакидюк снялась в откровенном платье. Дополнила свой образ стильными солнцезащитными очками. Но кому нужны эти все наряды, ведь максимум внимания привлекает ее роскошный бюст.

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Над яркой фотографией работала фотограф Яна Токарчук. К слову, она сделала для Сони Плакидюк и это фото , о котором мы рассказывали ранее.

Подписчикам фэшн-фотографа безумно понравилась новая фотография красавицы. Поэтому они не только оставили ей множество лайков, но и очень много комментариев. Вот несколько из них:

"Я ослепла от этой красоты невероятной";

"Обожаю";

"Невероятно прекрасная";

"Украинская Леди Гага";

"Красотка";

"Богиня";

"Солнечное настроение";

"Шикарное фото";

"Красивые глаза";

"Какая ягода. Вы – непревзойденные";

"Спасибо за ваше творчество и эстетику";

"Сисечьки аж блистят".

Айда подписываться на Соню Плакидюк, чтобы не упустить порцию горяченького. Гарантируем, что на ее странице в инстаграме будет еще много крутых постов, которые не оставят тебя равнодушным!