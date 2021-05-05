Активная растяжка основана на изометрическом сокращении. Во время него мышца сокращается для создания силы без заметного изменения длины и без заметного движения суставов. Этот тип мышечной активации создает силу и гибкость, характерные для тех, кто занимается йогой. Также она помогает укрепить кости и повысить эластичность.

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Но на этом преимущества не заканчиваются. Кроме того, йога улучшает дыхание, что увеличивает насыщение клеток кислородом и активизирует кровообращение. Это положительно влияет на мозг, снижая уровень кортизола и укрепляя иммунную систему

Наглядное доказательство преимуществ этой дисциплины можно увидеть на странице Адама Хаслера в инстаграме. У него был опыт боевых искусств и контактных видов спорта, а сейчас он – один из ведущих гуру йоги в Лондоне.

"Я переживал период личного стресса. У меня был тяжелый разрыв, и я не был уверен в своей карьере. Йога помогла мне стать лучшим на ринге. Моё выздоровление улучшилось, и я смог получить больше от своего тела", – вспоминает он.

Теперь, кроме подъема "железа" 3 дня в неделю в тренажерном зале, он добавил йогу к своему распорядку дня.

20 минут утром он посвящает медитации и еще 30 в течение дня – упражнениям.

1. Переход в присядет

Широко расставив ноги, склады руки в замок и глубоко присядь. Затем вытяни правую ногу вверх и опусти ее. Сделай 20 повторений с обеих сторон.

2. Собака

Начни с низкого положения отжимания. Подними грудь вверх и наружу. Остановись, прежде чем полностью разогнуть руки, открыв верхнюю часть спины. Повтори 10 раз.

3. Буква V

Тебе нужно опереться руками о пол от концов пальчиков до локтей. Подними одну ногу. Останься в таком положении 10 секунд. Если можешь, подними обе ноги и сформируй в воздухе букву V.

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