Речь идет о навыке слушания. Это подтверждают многие эксперты, в том числе из Гарвардского университета.

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Если ты не умеешь слушать, тебе, скорее всего, будет очень сложно развиваться в работе, получить лучшую должность или даже наладить отношения с коллегами и начальником. А также, скорее всего, у тебя возникнут проблемы с тем, что делать, как реагировать в определенных ситуациях или что от тебя требуется в разных ситуациях.

Умение слушать помогает тебе быть лучшим лидером. Это то, что позволяет лучше наладить связь с людьми и понять, что им нужно или что их волнует. Если ты не слушаешь, то обратная связь, которую ты получаешь, будет бесполезной, и ты не услышишь рекомендаций или даже жалоб от людей вокруг.

Хорошая новость состоит в том, что никто не рождается с умением эффективно и активно слушать. Поэтому этому можно научиться и работать над собой (да у тебя появится еще один инструмент для достижения успеха).

Простое упражнение для лучшего слушания

Тайс Бесье, проводивший исследования для Гарвардской бизнес-школы, говорит, что если ты хочешь слушать более эффективно, то тебе следует помнить об упражнении, состоящем из 3 частей. В первой части говорится, что ты должен определить основную проблему, а для этого ты можешь начать с вопроса "Что я или мы должны решить?", чтобы сосредоточиться на этом.

Вторая часть состоит в том, чтобы выяснить, какие факторы повлекли за собой или приводят к проблеме, а третья часть – определить уровень важности или приоритетности каждого элемента. Для этого тебе нужно слушать, обращать внимание, что тебе говорят твои клиенты, начальники или коллеги, чтобы ты мог найти способ отреагировать, чего ты не сможешь сделать, если не будешь активно слушать.



Пойми, зачем ты должен внимательно слушать человека / Фото wayhomestudio

Определите, почему ты слушаешь

Гарвардское бизнес-издание (HBP) в статье "Как улучшить свои навыки слушания" утверждает, что ключ к тому, чтобы слушать лучше и внимательнее – это определить, почему ты слушаешь, что ты хочешь открыть, узнать или понять. Когда ты знаешь причину, тебе легче оставаться сосредоточенным и присутствующим, и это не дает тебе потеряться или отвлечься, когда с тобой разговаривают другие.

Никогда не перебивай

Эксперты HBP говорят, что важно сосредотачиваться на собеседнике, не перебивая его и не рассказывая свои мысли или истории посреди разговора. Причина проста: это мешает человеку высказаться полностью и может привести к тому, что он потеряет нить разговора и забудет, что собирался сказать. Ты можешь участвовать в разговоре, если даешь собеседнику время и пространство сказать все, что он хочет сказать.

Избегай осуждения до того, пока не выслушаешь

Гарвардская школа общественного здоровья (SPH) утверждает, что большинство людей начинают судить других, не выслушав их, на основе их внешности, одежды, языка или возраста. Но это может стать помехой для слушания, поскольку мешает тебе слушать с открытым сердцем. Важно стараться не судить и сосредоточиться на том, что говорит собеседник. Дай ему возможность представить свою точку зрения прежде, чем ты сформируешь о нем мнение.

Остановить все и слушать

Согласно SPH, сейчас не время для многозадачности, поскольку ты делаешь несколько дел одновременно, поэтому не можешь уделять полное внимание тому, что тебе говорят, и, скорее всего, пропустишь некоторые важные детали. Вот почему тебе следует отложить все остальные дела, отложить телефон и прекратить отвечать на уведомление, пока ты слушаешь.



Наушники во время активного слушания тоже следует снять / Фото marymarkevich

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Навык активного слушания важен. И его важно выработать каждому, кто стремится достичь определенных высот в жизни. То ли на работе, то ли в личных отношениях. Он очень и очень поможет тебе и избавит от ряда проблем, которые могут возникать из-за того, что кто-то кого-то не услышал или не выслушал.