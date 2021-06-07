Но сегодня на Men 24 мы вспомним о двух предметах гардероба, которые и сегодня многие мужчины любят примерять. Хотя "народное мнение" считает их исключительно женскими аксессуарами.
Стоит знать Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире
Стринги
Стринги – если кто не знает – это такие трусы, которые прикрывают половые органы спереди, но ничего не прикрывают сзади. Так вот, они были элементом мужской одежды, причем одним из первых.
- Первобытные стринги носили на себе мужчины Африки за 42 тысячи лет до нашей эры. Носили их и в Древнем Египте. И в Элладе, древней Греции. И в Японии эпохи самураев. Да-да, носили – и только мужчины, а не женщины.
Почему же стринги были такими популярными у мужчин? Все просто. Потому что такие трусы очень удобно фиксируют мужские гениталии во время занятий спортом или тяжелой физической работы, которой мужчинам, собственно, чаще всего и приходилось заниматься.
Стринги тысячелетиями были одним из самых популярных элементов одежды у мужчин / Фото unsplash
И только в 1939 году стринги впервые появились на женщине. Что интересно, не для того, чтобы больше показать, а наоборот – чтобы больше прикрыть: дело в том, что стринги приказал одеть танцовщицам кабаре мэр Нью-Йорка на период Всемирной выставки – чтобы те не пугали гостей города своей чрезмерной откровенностью.
Чулки
Первые чулки мужчины Европы позаимствовали у арабов. Применять их как элемент одежды у нас начали где-то в XIV веке – вместо портянок. С годами же мужские штаны становились все короче, а чулки – длиннее.
- Мода на мужские чулки расцвела. Делали их и из простых, и из очень дорогих и роскошных материалов (например бархат и шелк). Их украшали узорами, цацками, драгоценными камнями.
Цветастые чулки, собственно, даже воспринимали как признак богатства. Или – как принадлежность к элитным мужским клубам, как это было в Венеции. Ну а простые мужики... Нет, они тоже надевали чулки – просто черные.
А когда-то была мода на мужские чулки, а женщины о них даже не думали / Фото unsplash
И только после того, как мужские брюки приобрели привычную нам длину, чулки окончательно перекочевали в женский гардероб.
А это интересно Как не стоит одеваться на первое свидание: 5 распространенных мужских ошибок