На своем ютьюб-канале он выкладывает ролики, на которых можно увидеть, как стронгмен бросает себе все новые вызовы. В частности, тестирует на себе разные формы боевых тренировок – футбол, тимберспорт и сумо. Недавно он даже дебютировал на профессиональном борцовском турнире.

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В новом видео Холл, имеющий рост 189 сантиметров и весящий около 168 килограммов, проходит экспресс-курс по смешанным боевым искусствам от 195-сантиметрового, 113-килограммового профессионального бойца Тома Аспиналла. Он занимает четвертое место в тяжелом весе UFC.

Аспиналл имеет репутацию победителя, который выигрывает свои поединки за чрезвычайно короткий промежуток времени. Он является рекордсменом среди пяти самых быстрых поединков в UFC.

Мне нравится быстро входить и выходить, – говорит он Холлу. – Если мне не нужно получать удары по лицу, я не хочу этого делать.

Он начинает тренировку Холла с того, что учит его, как отвлекать и дезориентировать соперника джебами, как выводить его из равновесия, а также полезности ударов ногами.

"Удары ногами – одна из самых эффективных вещей, которые вы можете сделать, особенно в тяжелом весе", – говорит Аспинал.

В то же время, он добавляет, что бить ногой может быть так же опасно, как и получать удар, а боль – "ужасная".

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Вы хотите быть в потоке, где вы двигаетесь, а ваш соперник не знает, что вы собираетесь делать, – объясняет он. – Если вы посмотрите на лучших людей в любом боевом виде спорта, будь то бокс, кикбоксинг или ММА, они всегда умные люди и всегда на шаг впереди своего оппонента.

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Весьма забавно наблюдать, как почти 170-килограммовый стронгмен справляется с новым вызовом. Как бы то ни было, он достаточно способный ученик. А уловки, озвученные Аспиналлом, могут понадобиться и тебе. Следовательно, стоит их запомнить.