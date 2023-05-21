Вот несколько советов. С их помощью ты можешь получить желанный стиль с помощью фена, не пережег при этом волосы и кожу головы.

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1. Укладывай прическу во время сушки

Какой бы ни была твоя целевая прическа, делай небольшие перерывы между сушкой, чтобы продолжить укладку и расчесывание. Еще один важный совет – начинать укладку от корней. Это та же логика, что и при нанесении средства для волос на корни. У тебя самый большой контроль над своим стилем, устанавливая основу волос.

2. Используй термозащитное средство

Чтобы защитить волосы от термического воздействия, обработай его термозащитным спреем или кремом, который поможет удержать влагу в волосах, одновременно увлажняя кутикулу волос (чтобы предотвратить завывание и иссечение кончиков). После этого ты можешь безопасно высушить волосы, не рискуя потерять влагу в каждой пряди.



Не забывай о термозащите волос / Фото wayhomestudio

Кроме того, лучше всего использовать фен только на чистых волосах (не обязательно только вымытом шампунем, но по крайней мере тщательно очищенном от остатков средств для волос), чтобы твоя прическа каждый раз получала хороший старт. Только тогда ты сможешь добиться одинакового результата несколько раз подряд, не добавляя продукты один за другим.

Наконец, не забудь немного отжать волосы перед сушкой. Это сэкономит твое драгоценное время.

3. Используй мощный фен

Выбирай фен мощностью около 1800 Вт, чтобы обеспечить оптимальную производительность. Избегай приборов мощностью менее 1200 Вт: чем больше мощность, тем меньше тепла ты можешь выдуть (для твоих волос лучше сушить с большей мощностью, но при меньшей температуре).

4. Выбирай минимальный нагрев

В отличие от тепла, холод не повреждает волосы. На твоей модели фена должна быть кнопка для холодной сушки (обычно она обозначена маленькой снежинкой). Нет, это не дорогостоящая альтернатива вентилятора летом, а инструмент, который позволяет удерживать укладку на месте в конце сеанса укладки. Горячий воздух помогает формировать прическу и активировать средства для волос, а холодный воздух фиксирует укладку и не дает волосам пересушиться.



Лучше всего ломать голову холодным потоком воздуха / Фото wayhomestudio

Если у тебя достаточно сноровки, чтобы равномерно распределить средство по волосам, и ты просто хочешь высушить их до гладкого состояния, ты можешь воспользоваться только холодным режимом. Если же ты хочешь поиграть с волосами и придать им определенную форму или направление, тебе придется жонглировать обоими режимами, следя за тепловым воздействием.

5. Соблюдай дистанцию

Не направляй фен на голову в нескольких сантиметрах от нее и всегда меняй положение. Если этого не делать, ты, скорее всего, сожжешь волосы, чем высушишь их. И тем самым нанесешь им непоправимый вред. Помни об этом: фен всегда должен двигаться вокруг головы и быть на расстоянии не менее 15 сантиметров от волос.

6. Не выбрасывай аксессуары

Аксессуары, идущие в комплекте с феном, нужны не только для того, чтобы заполнить коробку. Два из них могут быть особенно интересны для тебя. Это диффузор и концентратор.

Диффузор: для людей с вьющимися волосами. Это большая многогранная насадка похожая на насадку для душа. Она равномерно распределяет тепло и поток воздуха фена в разных направлениях, минимизируя его интенсивность, благодаря чему локоны не повреждаются и не разглаживаются во время сушки.

Концентратор: эта насадка сужается на конце, образуя длинный прямоугольник. Она позволяет тебе целенаправленно воздействовать на определенные участки волос при создании прически, а не агрессивно выдувать горячий воздух с конца инструмента. Это позволяет держать устройство близко к волосам, одновременно направляя его расческой (эта насадка отлично подходит для нанесения кондиционера или средства у корней). Будь осторожен, если ты используешь этот метод. Не забудь снизить температуру и регулярно передвигать фен.

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Если правильно пользоваться феном, ты сможешь создавать крутые и интересные прически. Было бы достаточно волос для экспериментов. Правильно пользуйся этим устройством и будет тебе счастье. И ни один волос не пострадает.