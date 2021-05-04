Эдди из Сиднея занимался мотоциклами в нерабочее время, пока он не уволился со своей основной работы. Теперь он работает неполный рабочий день. А 4 дня в неделю он посвящает своему скромному бизнесу по построению байков.

Тебе понравится Мощный и минималистичный: мастера прокачали 50-летний Harley-Davidson FLH Shovelhead – фото

Творения Эдди всегда имеют отточенные конструкции, на которые невозможно смотреть, и, вероятно, на них сложно ездить. Этот конкретный байк вдохновленный мотоциклом Ace 1920-х годов американского производства. Эдди заметил Ace в книге со старинными транспортными средствами, которую листал, и решил отдать должное его жесткой раме и передней части, а также конструкции сиденья с пружинным креплением.



На создание этого байка вдохновил мотоцикл Ace 1920-х годов

Эдди нашел байк-донор, просматривая местные объявления. Эндуро KTM 620 LC4 2000 года выпуска за бесценок продавался в дилерском центре KTM.

"Я думал, что смогу что-нибудь сделать с этим мотором, поэтому купил его. В то время я работал над другим проектом, поэтому он стоял в углу моей мастерской и собирал пыль, пока я был не готов", – пояснил он.



KTM 620 2000 года продавался в дилерском центре KTM

Он подготовил двигатель и попытался запустить его, чтобы посмотреть, есть ли какие-то проблемы, которые нужно решить. К его удивлению, двигатель завелся с третьего удара. Эдди был уверен, что двигатель с небольшим пробегом исправен и начал его демонтировать.

Он вытащил одноцилиндровый двигатель LC4, затем обработал шток рулевого механизма и поместил его в приспособление для рамы. После этого приступил к изготовлению жесткой стальной рамы с углом наклона 35 градусов и колесной базы 1500 миллиметров – числа, с которым, по его словам, ему нравится работать.



Двигатель он пытался подстроить под новую раму с углом наклона 35 градусов

Примечательно Байк с поразительной историей: как спустя почти 50 лет выглядит Benelli 350 – фото

Когда основную раму заварили, Эдди обратил внимание на переднюю часть.

"Это должна была быть жесткая передняя часть, как и в Ace, который впервые вдохновил меня. Это был довольно простой процесс, и после завершения он выглядел так, как мне нужно", – отметил мастер.



Создание рамы для этого мотоцикла – простой процесс

Все было построено вокруг оригинальных колес KTM 21F / 18R с порошковым покрытием черного цвета, со спицами из нержавеющей стали и обтянутыми резиной Avon. Поскольку KTM thumper способен развивать мощность 50+ лошадиных сил, байку нужно некоторое тормозное усилие. Итак, Эдди сохранил оригинальную тормозную систему Brembo, но только на переднем колесе.



В этом проекте мастер решил сохранить оригинальные колеса и передний тормоз

Управляется мотоцикл с помощью специально изготовленного руля с одним радиусом. Его дизайн наблюдается в большинстве сборников Эдди. В кабине почти ничего не осталось, кроме пары ручек и рычагов.

Эдди обычно работает только со сталью, но в этом проекте он также хотел попробовать придать форму алюминию. Поэтому он построил два алюминиевых "баки" для KTM, установив их ниже линии рамы, чтобы обнажить "хребет" и подчеркнуть кривизну между колесами.



Эдди построил два алюминиевых "баки" для KTM, один из которых – эстетический

На левой стороне хранится топливо, а на правой – электрические компоненты байка.

"Я замаскировал это, установив топливозаборник на оба баки, чтобы продолжить винтажную тему. Топливо обычно находится во вторичном резервуаре", – добавил он.

Несмотря на атмосферу возвращения KTM, нужно было иметь дело с одним абсолютно современным компонентом: радиатором. Но поскольку новая идея проекта заключалась в том, чтобы вставить двигатель с водяным охлаждением в винтажный бак, Эдди решил воспользоваться этим. Поэтому он приобрел новую пару алюминиевых радиаторов и с гордостью установил их на передней части мотоцикла.



Двигатель этого мотоцикла выдает более 50 лошадиных сил

"Я подумал, что это эстетический риск. Но иногда нужно быть смелым, и я думаю, что это хорошо сочетается с темой мотоцикла", – отметил Эдди.

Последним пунктом в списке было кресло KTM. Взяв еще один пример из Act, который вдохновил на этот сборник, Эдди купил несколько пружин и начал обрабатывать детали. В окончательной обработке использована мягкая сталь, нержавейка и латунь, а также немного хрома и состаренной коричневой кожи для обивки.



Кресло этого мотоцикла максимально винтажное с состаренной коричневой кожей

На каркас пошел слой черного порошкового покрытия, чтобы выделить весь изготовленный металл. Когда двигатель вернулся, и все до последнего крепления были затянутыми и зафиксированы резьбой, пора было его оживить. Все, что было нужно, – это несколько ударов ногой, и вскоре KTM завил через свою выхлопную трубу без перегородок.

"Повторная сборка этого байка до сих пор была простой и приятной, возможно, через упрощенный подход. А теперь пора заняться новой сложной сборкой", – шутя сказал он.

Смотри также Мастера прокачали Triumph Speed Triple после 7 лет простоя в гараже: фото

Так или иначе, но этот байк выглядит очень круто. Хотя у нас возникает много вопросов, связанных с практичностью передвижения на этом кастомном мотоцикле.