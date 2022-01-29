Мы недавно рассказывали, как Теран Гилоу похвасталась безупречными формами в вязаном купальнике. И, как видишь, на этот раз она решила сделать то же самое. Правда, выбрала другую модель, едва прикрывшую ее пышный бюст. Гарантируем, тебе понравится!

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Неудивительно, что фото очень понравилось не только редакции Men 24, но и поклонникам нашей героини. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев. Подписчики модели воспевали ее красоту и восхищались безупречными формами:

"Вау, какая же ты потрясающая";

"Настоящая сирена";

"Ты сияешь, как бриллиант";

"Ты просто потрясающая";

"Тобою в этом бикине можно любоваться вечностью";

"Фантастическая женщина";

"Какая же ты сексуальна";

"Богиня, спустившаяся с небес на землю";

"Горячая и соблазнительная";

"У тебя просто удивительное тело".



Теран Гилоу похвасталась идеальными формами / Фото с инстаграма Гилоу

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