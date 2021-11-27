Заметим, что советы от Дона Саладино не требуют от тебя использования сложного оборудования или походов в тренажерный зал. И это особенно актуально в холодное время года, когда выгнать себя из дома просто невозможно. Так что айда брать на вооружение лайфхаки от звездного тренера!

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Термогенез физической активности

Это первый пункт, который подчеркивает Саладино. И касается он любой физической активности в твоем повседневном распорядке: от прогулки за кофе до работы по дому.

"Проще говоря: шаги", – говорит он.



Старайся делать каждый день много шагов / Фото Mad Rabbit Tattoo

Увеличение ежедневного количества шагов может быть простым, но очень эффективным способом сжигания калорий с минимальным воздействием. Особенно если ты начинаешь с небольшого количества шагов.

Сам же Саладино рекомендует делать каждый день от 10 тысяч шагов.

Отказ от обработанных продуктов

Это второй совет от тренера. Он призывает тебя отказаться от всех обработанных продуктов шесть с половиной дней в неделю.

Мы будем чувствовать, что отказываемся от многих нравящихся нам вещей. И я не хочу, чтобы ты это делал. Я верю в умеренность. Но я тоже верю в некоторую последовательность, поэтому, когда ты начинаешь новый план питания, тебе нужно придерживаться определенных рекомендаций,

– отмечает тренер.

Он призывает не есть вредную пищу через день. Тебе нужно сделать все для того, чтобы тело научилось воспринимать ее и реагировать на нее.

Потребляй больше белка

Еще одна вещь, которую следует учитывать при выборе диеты, – потребление белка.

Мне нравится вращать все вокруг белка, когда дело доходит до моего питания. Углеводы и жиры, являющиеся источниками энергии, могут потребовать ежедневных манипуляций. А вот белок – область, которая всегда остается неизменной. Я думаю, что это рекомендация, к которой все должны прислушиваться,

– добавил он.

Дон Саладино рекомендует есть хотя бы 1 грамм белка на полкилограмма веса.



В твоем рационе должно быть достаточно белка / Фото logan jeffrey

Избегай обезвоживания

Гидратация – еще один очень важный фактор. К примеру, если ты весишь 90 килограммов, то пить нужно 3 литра воды в день.

Это ускорит твой метаболизм, вымывает загрязнения и помогает удерживать жидкость в организме,

– замечает он.

Позаботься о своем сне

По словам Саладино, улучшение качества сна – еще одно преимущество, которое часто не принимают во внимание.

Наше тело восстанавливается во время сна. Мы наращиваем мышцы, пока спим и восстанавливаемся. Наши гормоны восстанавливаются и становятся сильнее, наши тела становятся эффективнее,

– добавляет Саладино.



Уделяй достаточно внимания сну / Фото Shane

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