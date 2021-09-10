Ребята также объяснили, как им удалось справиться с этими ошибками и препятствиями. Поэтому мы бы рекомендовали прислушиваться к ним. Хадсону и Брэндону точно есть что тебе сказать!

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Распространенные ошибки во время наращивания мышц

Брэндон рассказывает, что сначала его сдерживали непоследовательны тренировки и отсутствие четко определенных целей.

Пришло время стать немного серьезнее, поэтому я решил принять участие в соревнованиях по бодибилдингу, и это бесспорно изменило правила игры,

– рассказывает он.

Ему это дало твердую цель, к которой он должен стремиться. Поэтому это положительно повлияло на его последовательность. Теперь Брэндон не только ходил в спортзал, но и действительно отслеживал свои калории, потребляя определенное количество ежедневно.

"Я замечал значительные успехи в тренажерном зале, что побудило меня работать еще усерднее", – добавляет Брэндон.

В Хадсона была похожая проблема. Но ему еще и просто не хватало веса. Поэтому он в конце концов понял, что потреблял слишком много калорий, отдавая приоритет белку вместо того, чтобы соблюдать баланс всех макроэлементов. Его тренировки были недостаточно последовательными, что означало: он таки прибавлял в весе, но не наращивал мышечную массу.

"Когда я ел углеводы, это были в основном ненужные углеводы, состоящие из огромного количества сахаров. Ел значительно больше, чем просто есть много между тренировками", – признается он.

Buff Dudes рассказали о своих ошибках во время наращивания мышечной массы:

Брэндон добавляет, что ему также нужно было подумать о типах продуктов, какие он ел, поскольку объем, который он потреблял, поначалу не приносил желаемых результатов.

"Часто вы едите много пищи или вам может казаться, что вы едите много пищи. Но, возможно, это неправильная еда", – отмечает он.

Например, это может быть и пища, которая позволяет тебе чувствовать себя сытым, но не дает достаточного количества калорий. Поэтому здесь нужно вводить калорийно плотную пищу. Как только ты определишься со своим рационом, тебе нужно будет отслеживать калории. Все для того, чтобы четко понимать, сколько ты сжигаешь и сколько – получаешь.

Далее они объясняют, что существует целый ряд других факторов, которые могут повлиять на способность человека наращивать мышечную массу. И они довольно индивидуальными. Вот, например, уровень гормонов, то, как пищеварительная система реагирует на определенные продукты, виды силовых тренировок (активные или малоподвижные).

Не ленись работать над своим телом. А помогут тебе эти упражнения и советы: