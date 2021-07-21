Комплексом классных и простых упражнений с собственным весом поделился танцующий фитнес-тренер Ник Волкер. Их особенность заключается в том, что тебе не нужен никакой инвентарь. Поэтому браться за эту тренировку можно как в собственном доме, так и на пляже курорта, с которого ты нас читаешь!

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"Где бы вы ни были... в гостиной, в путешествии, на пляже... вы все равно можете немного попотеть. Для этого не нужно никакого оборудования – попробуй эту пикантную тренировку для ног", – призывает тренер.

Крутая тренировка ног с собственным весом

Наклоны вперед с руками за головой: 3 подхода по 15 повторений;

Боковые выпады: 3 подхода по 20 повторений;

Касания правой ноги левой рукой в наклоне: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу;

Реверансы: 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу;

Прыжки с приседаниями: 3 подхода по 20 повторений.

Смотри, как правильно выполнять тренировку ног с собственным весом:

Бонусный совет от тренера

"Знаете ли вы, что в терапии холодной водой много преимуществ? Одни из них – повышение уровня тестостерона, уровня энергии и общего настроения. Если вы еще не пробовали холодный душ, то попробуйте после приема изменить горячую воду на прохладную на 30 секунд. Не забывайте глубоко дышать", – подчеркивает Ник Волкер.

Отпуск – это не только возможность целиком и полностью забыть о работе. Это еще и возможность заняться собственным телом. Поэтому не ленись становиться с каждым днем ​​лучшей версии себя вчерашнего.