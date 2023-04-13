Речь идет о доступности, и возможности заниматься где угодно. К сожалению, вокруг тренировок с собственным весом все еще витают некоторые мифы. И мы здесь собрались, чтобы с ними покончить.

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1. Ты не можешь нарастить мышцы

Это чистая ложь. Чтобы нарастить мышцы, тебе нужны две вещи: нагрузка на мышцы, к которой ты не привык, и достаточное время восстановления, чтобы привыкнуть к нагрузке. Способ создания этой нагрузки не имеет решающего значения. Самый вес, как и сопротивление – экстремальный стимул для мышц. Так что функциональная мышечная масса укрепляется и увеличивается.



Тренировки с собственным весом способствуют наращиванию мышц / Фото freepik

2. Нельзя изменять сопротивление

Это тоже ложное утверждение. Достаточно отрегулировать выполнение упражнений. К примеру, изменяя угол наклона или нагрузки на суставы. Таким образом, ты меняешь напряжение на мышцы, которые хочешь тренировать. Ты также можешь чередовать интенсивность, изменяя продолжительность движения для каждого повторения.

Например, во время отжиманий попробуй удерживать тело в нескольких сантиметрах от земли в течение пяти секунд на одно повторение. Задерживая напряжение в мышцах подольше, ты увеличиваешь интенсивность упражнения. Это также называется "временем под напряжением". То есть время, в течение которого твоя мышца напряжена.

Длительное "время под напряжением" и низкое количество повторений приводят к увеличению синтеза мышечного белка (наращивание мышечной массы). При большем количестве повторений наращивается не столь много мышечной массы, но тренируется выносливость и взрывчатая сила.



Ты можешь сам регулировать сопротивление, меняя привычные упражнения / Фото senivpetro

3. Ты сжигаешь меньше калорий

Тренировка с собственным весом не только сжигает столько же калорий, сколько бег на длинные дистанции или другие виды спорта на выносливость. Оно еще и провоцирует рост мускул. Большая мышечная масса приводит к сжиганию большего количества калорий в состоянии покоя, ведь увеличивается основной обмен веществ.

Если ты выполняешь высокоинтенсивную тренировку с собственным весом, ты также получишь пользу от так называемого эффекта дожигания. Он означает, что организм продолжает сжигать калории даже после завершения тренировки.

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Хватит верить в эти мифы. Если тебе нравится тренироваться с собственным весом, то продолжай это делать. Если не пробовал – рекомендуем. Это, по меньшей мере, интересный опыт тогда, когда у тебя отсутствует возможность тренироваться в зале.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.