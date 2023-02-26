Далее мы расскажем, что следует изменить в подходе к тренировкам, когда тебе за 40. Возьми на вооружение эти советы, чтобы добиться желаемых результатов и становиться лучшей версией себя вчерашнего.

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1. Ты не тренируешься для силы

Одна из ловушек, в которую попадают многие после 40, заключается в том, что они скользят по шаблону обыденных тренировок. Они никогда не выходят за рамки старого стандарта с 3 – 4 подходов по 8 – 10 повторений.

С точки зрения силы и наращивания мышц в этом нет ничего плохого. Но следует понимать, что у тебя должны быть также взрывные тренировки, чтобы была определенная динамика. Если этого не будет, то очень быстро ты будешь терять тонус мышц.

Как это исправить? Хорошим началом будет прибавлять к своему распорядку, например, махи гирями. Всего три подхода по 8 – 10 повторений несколько раз в неделю. Это позволит тебе поддерживать общую силу тела.

2. Ты тренируешься слишком тяжело

Возможно, ты хорошо чувствовал себя в свои 20, когда мог брать любой вес и не беспокоиться об этом. Теперь даже не думай делать чего-то, что приносит мало пользы и может стать причиной травматизма. Теперь твоя задача – выполнять каждое упражнение с умом и не превращать тренировки в каторгу.



Заботься о своем комфорте во время выполнения упражнений / Фото jcomp

Как это исправить? 40 лет – время, чтобы начать тренироваться более комфортно в диапазоне от 6 до 8 повторений (или от 8 до 10). Также следует помнить о весе и резких движениях. Помни, что гибкость и эластичность мускулатуры, суставов изменилась. Поэтому будь прежде заботлив к себе и своему телу.

3. Ты не выполняешь достаточно изоляционных упражнений

Как ты мог заметить, современные тенденции требуют большего количества подъемов на большее количество групп мышц одновременно, чем раньше. Это может быть хорошо, особенно когда речь идет о наращивании силы. Но в то же время разумно, чтобы твоя тренировка охватывала дополнительные изоляционные подъемы.

Как это исправить? Подумай о добавлении двух изоляционных движений к каждой тренировке. Ими можно дополнить сословную тягу, приседания и т.д. Это дает тебе возможность добиться гипертрофии.

Если у тебя сегодня день ног, попробуй сделать растяжку после приседаний. И так далее. Твоя задача – усиливать нагрузку на отдельные группы мышц, над которыми ты работаешь.

4. Ты недостаточно выполняешь кардио

Сосредотачиваясь на весе, становится удобно пренебрегать кардио и кондиционной частью тренировок. Если ты стремишься к долголетию, то игнорировать кардио вообще не желательно. Твой метаболизм после 40 начинает замедляться. Поэтому очень важно помогать ему сжигать калории. Вот поэтому нужно повысить частоту сердечных сокращений.



Кардио важно и до 40, но после 40 оно обязательно / Фото senivpetro

Как это исправить? 6 – 8 минут активности – хорошее начало. Все, что ты делаешь, не должно быть продолжительным и повторяющимся. И ты можешь отложить кардио на конец тренировки. Айда на беговую дорожку, гребной тренажер или велосипед. Просто двигайся в постоянном темпе. Чтобы получить более приличный результат, добавь 30-секундную интервальную тренировку. Долгий бег и даже наращивание темпа выполнения упражнений с отягощениями – это также способы добавить кардио.

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Как видишь, ничего очень сложного делать не надо. Но следует внести несколько корректив, чтобы после 40 тренировки были эффективными, приносили пользу твоему организму и позволяли тебе становиться лучшей версией себя вчерашнего.