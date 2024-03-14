И все это не достигается с помощью спецэффектов или только каскадеров. Джеймсу приходилось готовиться, упорно тренироваться и даже трансформировать свое тело, чтобы стать тем, кем он должен быть, чтобы создать и построить этих персонажей, будь то ужасный генеральный директор в "Белом лотосе", травмированный солдат в "Дивергенте" или британский герцог с криминальным бизнесом в "Джентльменах".

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Как и большинство его коллег-актеров, Тео Джеймс также придерживается программы тренировок и питания, чтобы поддерживать форму и наращивать мышечную массу, и хотя все это немного меняется в зависимости от того, какие проекты у него на очереди, есть определенные вещи, которые он делает регулярно, что помогают ему получить силу, выносливость и желаемый имидж.

Преимущество актеров заключается в том, что они часто работают с тренерами и экспертами, а это значит, что мы можем учиться у них и брать элементы из их тренировок, чтобы интегрировать их в свои собственные упражнения.

Как Тео Джеймс тренируется, чтобы набрать мышцы и стать рельефным?

В сериале "Джентльмены" Тео Джеймс – герцог с военной карьерой, который после наследования семейного состояния сталкивается с неожиданной реальностью и жизнью, связанной с преступностью, и хотя ему не нужно иметь мышцы, как у Халка, он должен быть в хорошей форме, с достаточной силой, рельефностью и мышечной массой, поэтому тренировки не прекращаются.

Бокс, ММА и муай-тай

Во время тренировок для саги "Дивергент" Джеймс рассказал Just Jared, что он включил много бокса в свою рутину, поскольку это было важно для движения его персонажа. Как сообщает Showbiz Cheat Sheet, в интервью Chicago-Sun Times он рассказал, что продолжает заниматься боксом и сейчас, по крайней мере дважды в неделю.

Я хотел достичь определенного уровня физической подготовки. Но я также занимался боксом и хотел включить этот стиль движения в то, как он двигается, чтобы это выглядело максимально естественно и реально, а не так, что он делает летучий удар, который появляется из ниоткуда,

– сказал он.

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Бокс работает над координацией, силой, равновесием и ловкостью, развивает скорость и выносливость, а также является отличной тренировкой для всего тела, что позволяет сжигать калории и строить мощные мышцы. Так же и с ММА, который также помог ему двигаться как бойцу.

Кроме того, Foods For Better Health рассказывает, что Джеймс также тренируется с муай-тай. Он начал заниматься 6 раз в неделю во время подготовки к съемкам в фильме "Преступный мир: Кровавые войны", и это помогло ему двигаться как настоящий боец в своих фильмах и проектах.

Силовые тренировки

По данным Showbiz Cheat Sheet, Джеймс дополняет свои боксерские тренировки силовыми, где он занимается тяжелой атлетикой, чтобы одновременно увеличить мышечную массу и силу.

Специалисты рекомендуют заниматься силовыми тренировками не менее 2 – 3 раз в неделю, не тренировать одну и ту же группу мышц дважды подряд и играть с весом, повторениями и типами движений, чтобы более эффективно прорабатывать все тело. По информации сайта, Джеймс рассказал, что, будучи от природы худощавым, ему пришлось придерживаться более интенсивных тренировок, чтобы увидеть результаты.

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Тренировки дополняет диета

Джеймс также рассказал, что изменил свою диету, поскольку, когда ему нужно иметь больше мышечной массы и больший, более мощный вид, он увеличивает потребление калорий, чтобы достичь этого.

Важно, чтобы это были качественные калории, из белка, здоровых жиров, углеводов, фруктов и овощей, чтобы увеличение веса происходило благодаря мышцам, а не жиру.

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Тео Джеймс вдохновляет. Как его физическая форма и работа над собой. Ты также можешь начать работать над своим телом и становиться каждый день лучшей версией себя вчерашнего!

Важное замечание! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.