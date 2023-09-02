И нет сомнений, что чаще всего им приходится выслушивать жалобы, связанные с этими проблемами, когда пары приходят в их кабинеты.

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Разногласия начинаются здесь, и со временем, когда эти вопросы не решаются, отношения страдают и могут даже закончиться разводом. Однако если мы знаем, что это за причины, и знаем, как с ними бороться, мы можем уберечь себя от многих страданий в будущем.

Очевидно, что миф о том, что счастливые пары не спорят, являются одним из величайших мифов, и он совершенно неправдив. Главное – знать, как с этим справляться, и уметь двигаться дальше, чтобы обе стороны были счастливы. Но если мы также сможем в значительной степени избегать этих конфликтных моментов, мы сохраним.

Как объясняет в своем блоге на Psychology Today эксперт по отношениям Журдан Треверс, наиболее распространенными причинами споров в паре являются: деньги, секс и работа по дому. Если ты встречаешься с одним человеком годами или пребываешь в длительных отношениях, скорее всего, у тебя был не один разговор на эти темы.

Борьба за семейные финансы является одной из самых распространенных и проблемных, говорит Треверс, и часто не может решить проблему. Исследование советуют объединить финансы обеих сторон, чтобы обеспечить большую прозрачность, они чувствовали себя более сплоченными, а расходы при необходимости рассматривались более тщательно.

Это приводит к лучшим навыкам управления деньгами и одинаковым целям по их расходованию, не говоря уже о том, что таким образом отношения продолжаются дольше.



В отношениях пары могут ссориться также из-за денег / Фото Drazen Zigic

Секс – второй наиболее обсуждаемый вопрос. Желания одного и потребности другого не всегда совпадают. А это значит, что одна или обе стороны могут остаться недовольными. Проблема в том, что иногда трудно об этом говорить, потому что мы не знаем, как это воспримет другой человек. Но если мы хотим, чтобы отношения работали, это нужно сделать.

Психологи рекомендуют "сексуальную внимательность" или открытое и честное общение. Это единственный способ разрешить конфликт, а еще лучше – избежать его с самого начала. Если мы сможем объяснить и донести, чего мы хотим, а также понять, что нужно нашему партнеру, все может сложиться гораздо лучше.

И последнее, но не менее важное: споры из-за домашней работы, что не удивительно, появляются все чаще и чаще. Хотя это постепенно меняется, реальность такова, что большее бремя домашних обязанностей ложится именно на плечи женщины. Что касается остальных причин, то разговор об этом – единственное, что можно сделать во избежание конфликтов.

Это не должно быть обязательным, но при хорошей коммуникации с обеих сторон баланс может быть уравновешен. Согласно исследованиям, пары, в которых домашняя работа распределена 50/50, испытывают большее сексуальное удовольствие. Возможно, эта отговорка наконец-то скорректирует чашу весов.

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Помни, что в паре нужно работать. Как над собой, так и над отношениями. Пусть проблемы, перечисленные нами выше, не становятся катастрофой и не разрушают счастья между вами.