Признайся, тебе приходилось выдергивать волосы из носа, так что слезы навертывались на глаза. Конечно, мы говорим о надоедливых волосках в носу, которые пробиваются вперед и могут быть очень упрямы. Но как на самом деле избавиться от них – и безболезненно?
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Выстричь, подровнять, выщипать, сделать восковую эпиляцию или даже сжечь? Ножницами, триммером, пинцетом или воском? Мы объясняем, как удалить волосы в носу эффективнее всего и как пройти процедуру безболезненно.
Следует ли удалять волосы в носу?
В основном, с медицинской точки зрения, есть одна решающая причина не удалять волосы в носу. Потому что: волосы в носу не обязательно красивы на вид, но они необходимы. Они являются частью иммунной системы человека и улавливают любые инородные тела. Это предотвращает попадание бактерий, пыли и многое другое в наш организм. Как только ты полностью удалишь образовавшийся естественный защитный щит, можно поощрять инфекции.
Особую осторожность следует соблюдать при выдергивании волосков в носу. А все потому, что это может вызвать крошечные ранки и повысить вероятность инфицирования. Некоторые врачи даже предупреждают, что такие инфекции могут быть опасны для жизни, поскольку вены в носу имеют прямую связь с мозгом.
Аллергики также больше страдают влиянием окружающей среды после полной депиляции. Итак, с медицинской точки зрения, избавляться от волос в носу нет смысла, и это скорее вредно. Однако, с эстетической точки зрения, густой куст, виден извне, может вызвать беспокойство. Поэтому следует придерживаться этих советов.
Волосы в носу могут раздражать и не нравиться / Фото user18526052
Как правильно удалять волосы в носу
Если ты хочешь удалить волосы в носу, избегай выщипывание пинцетом, эпиляции воском или выдергивание воском для носа. Чтобы защитить иммунную систему, врачи не советуют полностью удалять волосы вокруг слизистой носа. Лучше пользоваться триммерами для удаления волос в носу.
Удаление волос в носу ножницами
Подстригая волосы в носу, мы рекомендуем тебе быть осторожными и не использовать бытовые ножницы или даже маникюрные ножницы, имеющие особенно острые концы. Подходить к работе с таким домашним средством – это, безусловно, неправильный и очень болезненный способ. Лучшее приобрети ножницы для носа или волос на лице с закругленными концами во избежание каких-либо травм. Подстригая ножницами, помни об этих факторах:
- Часто ли ты пользуешься ножницами? Если они уже имеют признаки использования, ржавеют и потому усложняют подстригание, стоит приобрести новую пару.
- Будь особенно осторожным, когда вставляешь ножницы. Даже модель с тупыми концами может принести вред, если ты будешь неосторожным.
- Чтобы подстричь всех нарушителей покоя, полезно слегка подтолкнуть пальцем кончик носа вверх. Это даст тебе гораздо лучший обзор происходящего.
- Однако, подстригай только те волоски, которые действительно торчат из ноздри. Остальные волоски необходимы для функционирования иммунной системы.
Будь аккуратным, удаляя волосы с носа / Фото freepik
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Если хочешь таки избавиться от волос в носу, то делай это максимально деликатно. В противном случае не избежать неприятностей и проблем со здоровьем. Оно тебе нужно?