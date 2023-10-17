Признайся, тебе приходилось выдергивать волосы из носа, так что слезы навертывались на глаза. Конечно, мы говорим о надоедливых волосках в носу, которые пробиваются вперед и могут быть очень упрямы. Но как на самом деле избавиться от них – и безболезненно?

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Выстричь, подровнять, выщипать, сделать восковую эпиляцию или даже сжечь? Ножницами, триммером, пинцетом или воском? Мы объясняем, как удалить волосы в носу эффективнее всего и как пройти процедуру безболезненно.

Следует ли удалять волосы в носу?

В основном, с медицинской точки зрения, есть одна решающая причина не удалять волосы в носу. Потому что: волосы в носу не обязательно красивы на вид, но они необходимы. Они являются частью иммунной системы человека и улавливают любые инородные тела. Это предотвращает попадание бактерий, пыли и многое другое в наш организм. Как только ты полностью удалишь образовавшийся естественный защитный щит, можно поощрять инфекции.

Особую осторожность следует соблюдать при выдергивании волосков в носу. А все потому, что это может вызвать крошечные ранки и повысить вероятность инфицирования. Некоторые врачи даже предупреждают, что такие инфекции могут быть опасны для жизни, поскольку вены в носу имеют прямую связь с мозгом.

Аллергики также больше страдают влиянием окружающей среды после полной депиляции. Итак, с медицинской точки зрения, избавляться от волос в носу нет смысла, и это скорее вредно. Однако, с эстетической точки зрения, густой куст, виден извне, может вызвать беспокойство. Поэтому следует придерживаться этих советов.



Волосы в носу могут раздражать и не нравиться / Фото user18526052

Как правильно удалять волосы в носу

Если ты хочешь удалить волосы в носу, избегай выщипывание пинцетом, эпиляции воском или выдергивание воском для носа. Чтобы защитить иммунную систему, врачи не советуют полностью удалять волосы вокруг слизистой носа. Лучше пользоваться триммерами для удаления волос в носу.

Удаление волос в носу ножницами

Подстригая волосы в носу, мы рекомендуем тебе быть осторожными и не использовать бытовые ножницы или даже маникюрные ножницы, имеющие особенно острые концы. Подходить к работе с таким домашним средством – это, безусловно, неправильный и очень болезненный способ. Лучшее приобрети ножницы для носа или волос на лице с закругленными концами во избежание каких-либо травм. Подстригая ножницами, помни об этих факторах:

Часто ли ты пользуешься ножницами? Если они уже имеют признаки использования, ржавеют и потому усложняют подстригание, стоит приобрести новую пару.

Будь особенно осторожным, когда вставляешь ножницы. Даже модель с тупыми концами может принести вред, если ты будешь неосторожным.

Чтобы подстричь всех нарушителей покоя, полезно слегка подтолкнуть пальцем кончик носа вверх. Это даст тебе гораздо лучший обзор происходящего.

Однако, подстригай только те волоски, которые действительно торчат из ноздри. Остальные волоски необходимы для функционирования иммунной системы.



Будь аккуратным, удаляя волосы с носа / Фото freepik

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Если хочешь таки избавиться от волос в носу, то делай это максимально деликатно. В противном случае не избежать неприятностей и проблем со здоровьем. Оно тебе нужно?

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.