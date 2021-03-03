Уход за волосами такой же важный, как и за кожей или телом. И хотя это не слишком сложно, большинство мужчин считают, что достаточно лишь помыть голову шампунем, чтобы поддерживать волосы в хорошем состоянии. К твоему вниманию 4 базовые средства для ухода за волосами, которые должны быть у каждого мужчины.

Хорошее и ухоженные волосы – неотъемлемая составляющая привлекательности каждого мужчины. Поэтому тебе нужно позаботиться о том, чтобы они были не только чистым, но и здоровыми. С помощью этих средств ты сможешь самостоятельно ухаживать за своими волосами, чтобы всегда быть на высоте.

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4 базовые средства для ухода за волосами

1. Шампунь

Хватит пользоваться детскими шампунями, мылом и другими средствами. Тебе нужно выбрать средство, которое подходит под твой тип волос. Правильно подобранный шампунь позволит не только смыть лишнюю грязь, но и улучшить структуру волос, вернуть им объем.

Не стоит забывать, что регулярность мытья зависит от того, насколько кожа твоей головы сухая или жирная.



Нужно выбрать шампунь, который подходит для твоего типа волос / Фото LiveAbout

2. Кондиционер

Шампунь необходим для чист ы х и свежих волос. Кондиционер – то, что защищает его, сохраняет увлажнение и блеск. Также можно использовать маски, если кожа головы твоей, например, сухая. Все это позволит иметь отличный внешний вид.

3. Сыворотка

Она позволяет увлажнить кожу головы и волосы. С помощью этого средства ты также можешь вернуть волосам блеск, сделать их послушными. Также сыворотка позволяет смягчить волосы и избавиться от секущихся кончиков. Ее особенно рекомендуем использовать мужчинам с длинным волосами, требующими тщательного ухода.

4. Средства для укладки

Это может быть воск, помадка, глина или другие средства. С их помощью твоя прическа будет устойчивой и не будет бояться ветра, дождя и других погодных капризов. Но здесь нужно помнить о том, что после укладки твои волосы не должно напоминать шлем. Поэтому не переусердствуй с количеством средств, которые ты используешь.



Средства для укладки позволяют моделировать прическу / Фото baldingbeards

Возьми на вооружение эти средства для ухода за волосами. Они позволят тебе всегда быть на высоте, привлекая к себе внимание барышень вокруг.