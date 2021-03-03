Как ухаживать за волосами: 4 базовые средства, которые должны быть у каждого мужчины
Уход за волосами такой же важный, как и за кожей или телом. И хотя это не слишком сложно, большинство мужчин считают, что достаточно лишь помыть голову шампунем, чтобы поддерживать волосы в хорошем состоянии. К твоему вниманию 4 базовые средства для ухода за волосами, которые должны быть у каждого мужчины.
Источник:24 канал
Хорошее и ухоженные волосы – неотъемлемая составляющая привлекательности каждого мужчины. Поэтому тебе нужно позаботиться о том, чтобы они были не только чистым, но и здоровыми. С помощью этих средств ты сможешь самостоятельно ухаживать за своими волосами, чтобы всегда быть на высоте.
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4 базовые средства для ухода за волосами
1. Шампунь
Хватит пользоваться детскими шампунями, мылом и другими средствами. Тебе нужно выбрать средство, которое подходит под твой тип волос. Правильно подобранный шампунь позволит не только смыть лишнюю грязь, но и улучшить структуру волос, вернуть им объем.
- Не стоит забывать, что регулярность мытья зависит от того, насколько кожа твоей головы сухая или жирная.
Нужно выбрать шампунь, который подходит для твоего типа волос / Фото LiveAbout
2. Кондиционер
Шампунь необходим для чистых и свежих волос. Кондиционер – то, что защищает его, сохраняет увлажнение и блеск. Также можно использовать маски, если кожа головы твоей, например, сухая. Все это позволит иметь отличный внешний вид.
3. Сыворотка
Она позволяет увлажнить кожу головы и волосы. С помощью этого средства ты также можешь вернуть волосам блеск, сделать их послушными. Также сыворотка позволяет смягчить волосы и избавиться от секущихся кончиков. Ее особенно рекомендуем использовать мужчинам с длинным волосами, требующими тщательного ухода.
4. Средства для укладки
Это может быть воск, помадка, глина или другие средства. С их помощью твоя прическа будет устойчивой и не будет бояться ветра, дождя и других погодных капризов. Но здесь нужно помнить о том, что после укладки твои волосы не должно напоминать шлем. Поэтому не переусердствуй с количеством средств, которые ты используешь.
Средства для укладки позволяют моделировать прическу / Фото baldingbeards
Возьми на вооружение эти средства для ухода за волосами. Они позволят тебе всегда быть на высоте, привлекая к себе внимание барышень вокруг.
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