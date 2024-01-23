Иногда легко воспринимать друг друга как должное и пренебрегать мелкими аспектами жизни в паре. На самом деле за плотным рабочим графиком и другими обязательствами ты можешь не знать, что происходит в жизни твоей партнерши, даже если вы живете вместе.

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Хотя многие люди считают нужным ходить куда-то по вечерам или проводить выходные вместе, сближение через простую утреннюю рутину в паре требует меньше усилий, но является столь же эффективным и вдумчивым, особенно если у вас есть дети. Хотя мы понимаем, что утро может быть беспокойным и хаотичным, хорошая новость состоит в том, что для поддержания связи со своей партнершей по утрам не требуется ничего большого или экстравагантного.

1. Начни с простых приветствий

Простые жесты могут оказывать большое влияние на отношения. Простое приветствие партнера из фразы "Доброго утра", когда она просыпается, может помочь твоей второй половинке чувствовать себя хорошо. В напряженном графике дня легко выпустить их из виду, но простое утреннее приветствие показывает, насколько она важна для тебя. Признание своей партнерши, даже если ты сердишься, может снять напряжение и построить более крепкую связь между вами.



Пожелай ей доброе утро / Фото prostooleh

2. Не избегай проявлений благосклонности

Выражая расположение, говоря "Я люблю тебя" или "Я ценю тебя", ты укрепляешь чувство близости между вами обоими. Физические жесты, такие как объятия или поцелуи, показывают, что вы все еще заинтересованы и привлекаете друг друга. Они не обязательно должны быть сексуальными; простое похлопывание по спине или держание за руки отражает близость между двумя.

3. Выражай признательность

Начни день с благодарности друг другу. Независимо от того, это приготовление кофе, заказ такси, приготовление пищи или даже решение домашних дел, не позволяй этим маленьким жестам обслуживания оставаться незамеченными. Найди минутку, чтобы проявить заботу друг о друге, оставляя записки с благодарностью на холодильнике или в рюкзаке, который вы носите с собой на работу.

4. Пообщайтесь за чашкой кофе или чая

Утро может быть напряженным, поэтому попробуй начать день медленно, встав немного раньше обычного и пообщавшись со своей партнершей за завтраком или чашечкой кофе. Тебе не нужно много – достаточно поговорить о том, каким будет твой день или о том, что тебя волнует. Это даже хорошее время для того, чтобы составить планы и согласовать график встреч, чтобы встретиться позже. Этот небольшой жест общения в паре показывает, что вы пытаетесь участвовать в жизни друг друга, какой бы занятой она ни казалась.

5. Делайте вместе физические упражнения

Даже если ты любишь поднимать тяжести, а твоя партнерша любит йогу, попробуйте заниматься вместе. Эта возможность провести время вдвоем может иметь решающее значение, особенно если вы оба ведете напряженный образ жизни. Это не только идеальный способ сблизиться, но и позволяет мотивировать друг друга и вместе улучшать физическую форму.



Занимайтесь вместе физической активностью / Фото freepik

6. Смейтесь вместе

Расскажите друг другу шутку. Поделитесь мемом. Смейтесь вслух. Это не обязательно должна быть хорошая шутка или смешной мэм. Совместный смех снимает стресс, который кто-нибудь из вас может испытывать в ожидании рабочего дня. Совместные шутки могут создать интимную связь между вами, а обмен мемами в течение дня может поднять настроение и сделать веселее.

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Начинайте ваше утро с этих милых мелочей. Они однозначно укрепят отношения и помогут вам быть счастливы вдвоем.