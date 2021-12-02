Поэтому мы очень порадовались, когда увидели на ее странице в инстаграме свежее фото. На нем Анна Олицкая позирует в соблазнительном купальнике во время отдыха в Эмиратах. Гарантируем, от нее ты просто не сможешь оторвать взгляд.

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Украинская ведущая хорошо разбирается в том, что нравится ее подписчикам. Неудивительно, что она регулярно публикует фотографии подобного характера. Все для того, чтобы и ее поклонники, и ты могли наслаждаться несравненной красотой.

"Первый день зимы. Протестирую! Куда бы вы отправились немедленно?", – написала она под публикацией.

Вот мы, например, с огромным удовольствием были бы рядом с ней. Потому что все действо за окном никак не радует. А пока мы здесь мечтаем, тебе предлагаем прочесть лучшие комментарии под постом нашей героини:

"К тебе в бассейн сразу же хочется";

"Фото просто супер";

"Шикарные ноги, красавица";

"Сколько огня в одном фото";

"Это вообще законно?".



Роскошная фигура Анны Олицкой не на шутку взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Олицкой

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