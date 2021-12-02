Поэтому мы очень порадовались, когда увидели на ее странице в инстаграме свежее фото. На нем Анна Олицкая позирует в соблазнительном купальнике во время отдыха в Эмиратах. Гарантируем, от нее ты просто не сможешь оторвать взгляд.
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Украинская ведущая хорошо разбирается в том, что нравится ее подписчикам. Неудивительно, что она регулярно публикует фотографии подобного характера. Все для того, чтобы и ее поклонники, и ты могли наслаждаться несравненной красотой.
"Первый день зимы. Протестирую! Куда бы вы отправились немедленно?", – написала она под публикацией.
Вот мы, например, с огромным удовольствием были бы рядом с ней. Потому что все действо за окном никак не радует. А пока мы здесь мечтаем, тебе предлагаем прочесть лучшие комментарии под постом нашей героини:
- "К тебе в бассейн сразу же хочется";
- "Фото просто супер";
- "Шикарные ноги, красавица";
- "Сколько огня в одном фото";
- "Это вообще законно?".
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Анна Олицкая вызывает неподдельный восторг. Так что было бы очень странно, если бы мы не призывали тебя подписаться на украинскую ведущую. На ее инстаграме всегда найдется что-нибудь соблазнительное и горяченькое.