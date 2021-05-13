На новой серии фотографий Вика Маремуха позирует в брюках и нижнем белье. Правда, сами штанишки сидят слишком низко, позволяя любоваться горячими изгибами модели. Добавляют дерзости образу черная фуражка, а также массивные ботинки.
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"Это мир мужчин. Но он был бы ничем, ничем без женщин или девушек!", – процитировала Вика слова из песни Джеймса Брауна.
Подписчикам Вики Маремухи безумно понравилась серия провокационных фото. Они не только оставили множество лайков под постом, но и буквально засыпали 31-летнюю модель комментариями:
- "Чрезвычайно опасна, но одновременно чрезвычайно прекрасна";
- "Невероятно красивая, а этот образ, будто создан для вас";
- "Шикарная";
- "Какая же ты привлекательная";
- "Это невероятно";
- "Как всегда великолепна, стильная и чувственная";
- "Очень красивое фото".
Нам тоже безумно нравится Вика Маремуха. Поэтому мы целой редакцией призываем тебя подписаться на модель, чтобы не пропустить порцию горяченького от нее. Гарантируем, у нее в запасе еще много соблазнительных фото!
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