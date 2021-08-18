Как влияет гормон стресса на доходы мужчины: интересное исследование

Оказывается, уровень кортизола – так называемого гормона стресса – в мужском организме связан... С уровнем заработка этого мужчины!

Американские ученые из университета штата Иллинойс провели интересное исследование, чтобы это доказать. Что оно показало – читай дальше.

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Кортизол и прибыль: где связь

Ученые пригласили к участию в эксперименте сотню с хвостиком людей в возрасте 25 – 40 лет.

Часть взяли таких, которые происходили из семей с крайне низким достатком.

Еще часть – из состоятельных семей.

Каждый участник отвечал на ряд вопросов, а затем – сдавал кровь на анализ.

у всех без исключения людей из бедных семей уровень кортизола – очень низкий.



Почему-то у людей из бедных семей меньше гормона стресса / Фото unsplash

Ученые объяснили это так:

Дети в семьях с малыми доходами постоянно чувствовали стресс. Это вызвало блокировку рецепторов кортизола, и дальше этот гормон продуцировался меньше.

Такие дети вырастают с устойчивой привычкой избегать стрессовых ситуаций. А значит и рисков, без которых успешно вести бизнес невозможно.

Что делать таким людям? Не бояться стресса, а бороться с ним!



Стресса не надо бояться, с ним надо бороться / Фото unsplash

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