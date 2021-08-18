Як впливає гормон стресу на прибутки чоловіка: цікаве дослідження

Виявляється, рівень кортизолу – так званого гормону стресу – у чоловічому організмі пов'язаний... Із рівнем заробітку цього чоловіка!

Американські вчені з університету штату Іллінойс провели цікаве дослідження, щоб це довести. Що воно показало – читай далі.

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Кортизол і прибуток: який зв'язок

Учені запросили до участі в експерименті сотню з хвостиком людей віком 25 – 40 років.

Частину взяли таких, які походили з сімей з украй низьким достатком.

Ще частину – зі заможних родин.

Кожен учасник відповідав на низку запитань, а потім – здавав кров на аналіз.

у ​всіх без винятку людей з бідних родин рівень кортизолу – дуже низький.



Чомусь у людей з бідних родин менше гормону стресу / Фото unsplash

Вчені пояснили це так:

Діти у сім'ях із низьким достатком постійно відчували стрес. Це спричиняло блокування рецепторів кортизолу, і далі цей гормон продукувався менше.

Такі діти виростають зі стійкою звичкою уникати стресових ситуацій. А отже і ризиків, без яких успішно вести бізнес неможливо.

Що робити таким людям? Не боятися стресу, а боротися з ним!



Стресу не треба боятися, з ним треба боротися / Фото unsplash

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